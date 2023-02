02.02.2023 h 10:39 commenti

Accesso al credito più facile per giovani imprenditori e start up

Confesercenti ha dato vita alla Cassa del microcredito: un nuovo intermediario finanziario, a disposizione un tutor per assistere le aziende nel percorso di nascita e sviluppo

Una nuova società per l'accesso al credito per facilitare i giovani imprenditori e la start up.

Confesercenti ha dato vita alla Cassa del microcredito Spa. “Sosteniamo chi ha la forza e il coraggio di mettersi in gioco – puntualizza il presidente Stefano Bonfanti - e così anche un giovane può partire da zero in quanto non sono richieste garanzie reali. Abbiamo scelto di premiare il talento e le persone. Stiamo attraversando una fase storica non semplice e quindi c'è bisogno di dare coraggio e aiuti concreti a chi ha voglia di fare impresa, Ogni piccola azienda che nasce, in media crea 2,5 posti di lavoro. È una sfida che vogliamo vincere”.

Un tutor dedicato per assistere le aziende in questo percorso di nascita e sviluppo è la nuova figura che sarà messa a fianco dell'imprenditore con una particolare attenzione alla velocità di risposta “Conosciamo benissimo - spiega Emilio Quattrocchi, amministratore delegato di Cassa del microcredito e di Italia Comfidi - la necessità delle imprese di agire in tempi rapidi senza perdersi in lungaggini legate alle procedure e all'eccesso di burocrazia. Per questo la Cassa si è data dei tempi da rispettare”.

Italia Comfidi ha la capacità di erogare fino a 100mila euro di credito diretto. A Prato ha garanzie in essere per 25 milioni di euro su uno stock di credito residuo erogato di 47 milioni spalmato su 421 aziende. Le imprese pratesi socie di Italia Comfidi sono 2.403. Nel 2022 sono stati deliberati affidamenti per 3,7 milioni di cui garantiti dal Comfidi per 2,7 milioni. Lo scorso anno sono nate 2.650 start up a Prato, mentre sono circa 3mila, su 33mila iscritte alla Camera di Commercio, le aziende che rientrano nel perimetro del microcredito

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus