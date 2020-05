Ci vorrà tempo prima che Edoardo e altri bambini con lo stesso disturbo dello spettro autistico, possano tornare a utilizzare i giochi pubblici. Nel caso di Edoardo Savoia, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi ( LEGGI ), è l’altalena nel giardino degli Ulivi. La Fase 2 ha permesso la riapertura dei giardini ma allo stesso tempo ha reso off limits le attrezzature ludiche e sportive per limitare i contagi.Il Comune di Prato sta studiando la formula migliore per venire incontro alle esigenze particolarissime di queste famiglie ma con la massima garanzia sulla sicurezza sanitaria per se stessi e per gli altri. Mercoledì, 6 maggio, l’assessore Ilaria Santi ha fatto il punto con l’Asl e con l’associazione Orizzonte Autismo di Prato per valutare la fattibilità di alcune idee. Idee che sono anche il frutto di un confronto con altri territori come ad esempio Arezzo. Il progetto base a cui sta pensando l’amministrazione è quello di individuare un giardino non troppo grande con accesso contingentato e regolato da operatori volontari. Spazio che potrebbero utilizzare anche i bambini non disabili per garantire l’inclusività.Due i nodi da sciogliere: la sanificazione dei giochi (quella generale primaria verrebbe effettuata dal Comune all’apertura) e i tempi di permanenza all’interno. Dubbi che potrebbero essere sciolti quando il ministero darà delle specifiche linee guida. I Comuni infatti si trovano di fronte un terreno quasi inesplorato e minato su cui pesi il divieto del decreto governativo di usare i giochi.“Non ci possiamo assolutamente permettere che questi ragazzi si ammalino - spiega l’assessore Ilaria Santi - quindi le condizioni di sicurezza devono essere massime. Capiamo perfettamente le difficoltà di Edoardo e di tutti coloro che hanno il suo stesso disturbo. Per questo all’inizio del lockdown, ancora prima della disposizione a livello nazionale, ci siamo adoperati affinché queste famiglie avessero il permesso per uscire ogni giorno. Sull’utilizzo dei giochi è tutto più complicato perché c’è il problema della sanificazione dopo ogni uso. Sulla sicurezza non possiamo avere incertezze né arretrare di un passo e non possiamo dare soluzioni personalizzate ma generali”. Questioni che hanno bisogno di tempo per essere approfondite e risolte. Difficile che la soluzione finale arrivi prima di metà mese.