Acceso l'albero in piazza del Comune, a Prato inizia il periodo natalizio

Tra le novità di quest'anno il ritorno della filodiffusione. Dalle 17 alle 20 tutti i giorni in sedici vie e piazze del centro storico si potrà ascoltare la playlist dei brani suonati dalla Camerata, selezionati dal Palazzo della musica

Con l’accensione alle 17 dell’albero di Natale in piazza del Comune, il sindaco Matteo Biffoni, con il sottofondo musicale della OsmannGold, ha ufficialmente inaugurato il periodo natalizio. Quest’anno, oltre al programma di eventi di “Un Natale di Luci” che coinvolge anche le periferie, ritorna la filodiffusione nelle vie e piazze del centro. Una playlist a cura del Palazzo della Musica, che propone brani suonati dalla Camerata Strumentale Città di Prato. Come lo scorso anno la luce sarà protagonista con i cinque alberi scintillanti, l’illuminazione delle porte d’ingresso della città e dei principali monumenti. Tra le attrazioni che accompagneranno tutto il periodo delle festività natalizie la Giostra a Cavalli per bambini in piazza Duomo e il trenino lillipuziano per grandi e piccini attraverso il centro storico durante tutti i weekend dal 29 novembre al 6 gennaio.

“Prato è l'unico capoluogo della Toscana a finanziare le luminarie in centro - ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri - La scelta che l'Amministrazione comunale è però ancora quella di valorizzare sia il cuore della città durante il periodo natalizio, con benefici per tutto il territorio, sia le frazioni, in collaborazione con le categoria di categoria e dei cittadini, con cui abbiamo costruito un metodo di lavoro e un percorso condiviso, con grandi vantaggi per l'intera città e la qualità della vita”.

Inoltre, dalle 17 alle 20, ritorna la filodiffusione, che trasmetterà musica in 16 vie e piazze del cuore della città .“Il Palazzo della musica rappresenta un unicum in Italia - spiega Barbara Boganini sovrintendente Camera strumentale Città di Prato - E' l'unico ente che si occupa di tutta la filiera della musica dalla formazione, alla produzione e alla diffusione. E' un patrimonio della città da conoscere e vivere, per questo siamo davvero felici dell'opportunità che il Comune ci ha dato. Proporremo brani tratti dai concerti della Camerata strumentale dal 2016 al 2019 scelti in tonalità maggiore, in tono al periodo natalizio, spaziando da Wagner, Beethoven, Vivaldi e molti altri ancora".

L'investimento del Comune tra luminarie, contributi alle associazioni e filodiffusione è di 200mila euro in parte assegnati tramite il bando alle associazioni che volevano realizzare eventi nel centro storico e nelle frazioni . A chi ha proposto un progetto di illuminazione nelle frazioni a completamento di quello promosso dal Comune per il centro storico, è stato assegnato un punteggio superiore. Quattordici le associazioni che hanno ottenuto il contributo anche per l’organizzazione di eventi di intrattenimento, tra cui mostre e visite guidate.



