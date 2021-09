02.09.2021 h 19:08 commenti

"Accampamento" in piazza del Comune, il sindaco Biffoni: "Le autorità intervengano, a rischio l'ordine pubblico"

Il primo cittadino pratese sottolinea che le rivendicazioni non hanno niente a che vedere con il Comune che anzi, attraverso il suo sportello antisfruttamento, si sta occupando degli ex dipendenti Texprint

(e.b.)

Mentre prefettura e questura non rilasciano dichiarazioni su piazza del Comune trasformata da ieri in un accampamento abusivo dagli ex lavoratori Texprint impegnati nella loro lunga battaglia contro l'azienda di via Sabadell, il sindaco Matteo Biffoni parla e anzi, non fa giri di parole per chiedere alle autorità competenti di intervenire.Lo ha fatto seguendo i canali istituzionali, lo fa pubblicamente rispondendo alle domande dei giornalisti: "Credo ci sia un problema di ordine pubblico che vada preso in considerazione immediatamente. - afferma Biffoni - Le istituzioni devono pervenire a una decisione veloce perchè siamo di fronte a motivi di grande problematicità. Tra l'altro le rivendicazioni che vengono fatte su permessi di soggiorno, multe da annullare e esito dei controlli dell'ispettorato del lavoro, non riguardano affatto il Comune che anzi, attraverso il suo sportello contro lo sfruttamento del lavoro, si sta occupando degli ex dipendenti dell'azienda". Il primo cittadino non entra nel merito della battaglia portata avanti da Si Cobas, ma sicuramente non ne condivide le modalità: "Non si fa così sindacato. Si espone questi ragazzi al rischio di sanzioni e di denunce con l'unico risultato di irrigidire le relazioni con le istituzioni. Non sta a me decidere ma un atteggiamento del genere è irricevibile senza contare poi che ci sono altri dipendenti di Texprint che mi dicono cose opposte a quelle che sentiamo in piazza e per me hanno tutte la stessa valenza".