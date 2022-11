31.10.2022 h 10:45 commenti

Abuso di alcol alla guida, tre patenti ritirate nel fine settimana

Sequestrati tre mezzi privi di assicurazione ed elevate tredici multe per omessa revisione

Tre patenti ritirate per i controlli eseguiti con etilometro e precursori alcolemici, tre sequestri di auto per mancanza della copertura assicurativa, una denuncia per guida con patente sospesa per omessa revisione del titolo di guida e tredici sanzioni per circolazione con veicoli privi della revisione obbligatoria.

E’ questo il bilancio dei controlli eseguiti dal comando di Polizia Municipale, che nel fine settimana ha intensificato gli ordinari servizi notturni organizzando specifici servizi di controllo di polizia stradale nella zona del centro e della periferia. L'obiettivo è la sicurezza della circolazione stradale soprattutto con riferimento alla verifica dell’eventuale abuso di alcol ed alla copertura assicurativa dei veicoli e quindi alla prevenzione degli incidenti stradali nelle ore notturne.

In campo le dotazioni utilizzate per la prevenzione, ossia i precursori alcolemici, gli etilometri e lo strumento del Targa System che permette agli operatori la verifica immediata e massiva della copertura assicurativa di tutti i veicoli che percorrono la viabilità.

I controlli hanno interessato via Marx , viale Galileo Galilei, piazza Mercatale anche con riferimento alla fenomeno dei parcheggiatori ed ancora via Filzi, via Pistoiese e la zona del Macrolotto.

Sul piano del contrasto all’abuso di alcol correlato alla guida, sono stati verificati oltre 300 conducenti e per tre di loro sono scattati il ritiro della patente di guida e la denuncia penale per il reato di guida in stato di ebbrezza. In questi casi, infatti, l’etilometro ha registrato un valore di alcol tra 0,81 e 1,51 g/l, circostanza che il codice della strada tratta con rigore per il conseguente pericolo di incidenti stradali, prevedendo la sanzione da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Oltre 2600 i veicoli controllati con lo strumento Targa System, di cui tre senza assicurazione sequestrati in via amministrativa (oltre alla sanzione di 866 euro), mentre ben 13 erano privi della revisione obbligatoria (per una sanzione di 173 euro).

Il Comando di piazza Macelli fa sapere che analoghi controlli saranno svolti nelle strade durante il ponte delle festività di Ognissanti.



