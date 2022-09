29.09.2022 h 15:12 commenti

Abusivi in villetta abbandonata in via Arcangeli, denunciate cinque persone

La questura annuncia che i controlli negli edifici abbandonati saranno costanti ed effettuati sia durante il pattugliamento ordinario del territorio che attraverso servizi mirati



La questura fa sapere che interventi del genere "proseguiranno costantemente sia durante l'ordinaria attività di controllo del territorio che attraverso servizi mirati".

Dopo il blitz al cantiere di una palazzina di via del Palco di martedì scorso , la polizia ha sottoposto a controllo un altro edificio diventato rifugio per sbandati. Si tratta della villetta di via Arcangeli a pochi metri dall'ex piscina, anch'essa fino a poco tempo fa usata come casa da balordi e tossici. Il controllo è scattato ieri mattina, 28 settembre. Sono stati identificati e denunciati cinque soggetti, tutti stranieri con precedenti di polizia. Dovranno rispondere di invasione di edifici.La questura fa sapere che interventi del genere "proseguiranno costantemente sia durante l'ordinaria attività di controllo del territorio che attraverso servizi mirati".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus