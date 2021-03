13.03.2021 h 09:47 commenti

Abusi su figlia e nipotine, sessantatreenne chiede il processo con il rito abbreviato

L'uomo, artigiano pratese, è in carcere dallo scorso settembre quando fu arrestato dalla Squadra mobile . E' accusato di aver abusato di una delle sue figlie, oggi ventitreenne, e di tre nipotine. I fatti confermati dalle vittime nel corso dell'incidente probatorio

Sarà processato con il rito abbreviato l'artigiano pratese di 63 anni accusato di violenza sessuale su una delle figlie e su tre nipotine. L'uomo, rinchiuso nel carcere della Dogaia dallo scorso settembre, sarà dunque giudicato dal giudice delle udienze preliminari sulla base degli elementi raccolti dal sostituto Laura Canovai nel corso delle indagini e sulla base dell'incidente probatorio a cui, nelle settimane passate, è stata sottoposta la figlia, oggi ventitreenne, e due delle tre nipotine. L'inchiesta ha portato a galla le particolari attenzioni che l'artigiano avrebbe rivolto alla figlia minore quando era una bambina e successivamente alle bimbe di 6, 11 e 13 anni di altre due figlie. Le vittime sarebbero state abusate quando avevano tra i 5-6 e gli 8-9 anni. Sarebbe stata la rivelazione fatta da una nipotina alla madre a far riemergere nella ventitreenne quel passato ormai lontano ma ancora vivo. Ricordi dettagliati che hanno confermato le confidenze della bambina e, poi, quelle delle altre due piccole. Alla Squadra mobile bastarono pochi giorni per consegnare alla procura un quadro sufficiente a convincere il tribunale a firmare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I familiari delle bambine sono assistiti dall'avvocato Alessandra Artese.

