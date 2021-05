18.05.2021 h 14:08 commenti

Abusi edilizi, sequestrata una porzione di capannone al Macrolotto Zero

La polizia municipale ha scoperto che erano in corso lavori senza permesso per realizzare quattro immobili a destinazione commerciale. In altri locali si erano già installate abusivamente quattro ditte di confezioni

La polizia municipale ha sottoposto a sequestro penale preventivo per abusi edilizi una porzione di capannone al Macrolotto Zero. L'intervento è stato fatto nel corso di operazioni di controllo effettuate dagli agenti delle Unità Edilizia e Ambientale a sei immobili in via Pistoiese e in alcune traverse.



Dai controlli è emerso che erano in corso lavori senza permesso per realizzare quattro immobili a destinazione commerciale, organizzati con pareti divisorie e nuove aperture sui muri perimetrali, collegati alla strada pubblica con una deviazione abusiva. Altri quattro locali ispezionati erano occupati da altrettante ditte di confezione tessile gestite da cittadini orientali, che sono stati sanzionati per aver azionato macchinari in ambienti privi di agibilità, aver utilizzato dei ripostigli come cucina/refettorio e per il mancato rispetto del divieto di fumo in ambienti di lavoro. Sono state sottoposte a sequestro amministrativo 72 macchine da cucire e taglia e cuci ed emesse sanzioni per 9.240 euro.

Dai controlli al sesto immobile, anch’esso ad uso industriale, è emerso che una porzione era stata illegittimamente adibita a negozio di vicinato: per questo è già in corso la procedura di sospensione dell’attività. I soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere abusive accertate (committente, progettista e costruttore) sono stati denunciati.