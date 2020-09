26.09.2020 h 12:24 commenti

Abusi e molestie sulle nipotine e sulla figlia: in carcere artigiano di 62 anni

L'uomo è stato arrestato dalla Squadra mobile dopo la denuncia della mamma di una delle bambine che oggi hanno 6, 11 e 13 anni. Raccolte le dichiarazioni anche di un'altra figlia del sessantaduenne. Titolare dell'inchiesta il sostituto Laura Canovai. Attesa per l'interrogatorio di garanzia

nadia tarantino

Non era l'affetto di un nonno e non erano le attenzioni di un padre quelle che per anni un uomo ha riversato sulle tre nipotine e su una delle sue figlie. L'uomo, artigiano di 62 anni, incensurato, è stato arrestato dalla Squadra mobile nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 settembre. I poliziotti, guidati dal dirigente Alessandro Gallo, lo hanno aspettato sotto casa, al rientro dal lavoro, e gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice delle indagini preliminari Francesca Scarlatti che ha accolto la richiesta del sostituto Laura Canovai. Pesantissima l'accusa: atti sessuali sulle nipotine di 6, 11 e 13 anni e sulla figlia minore che oggi ha 23 anni ma, come le figlie di due delle sue sorelle, sarebbe stata molestata quando aveva tra i 5 e gli 8/9 anni. Un segreto che la giovane si è portata dentro per tanti anni e che è emerso quando una delle bambine, in un momento di liberazione da quel peso troppo pesante da sopportare, ha raccontato alla madre di quelle carezze spinte che le faceva il nonno. Rivelazioni che hanno aperto uno squarcio nella routine familiare e che si sono immediatamente tradotte in una denuncia presentata poco tempo fa in questura. Le indagini della Mobile hanno fornito alla procura un quadro ricco di elementi e sufficiente a chiedere l'arresto dell'uomo che ora è rinchiuso nel carcere della Dogaia. La nipotina più piccola, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era l'unica attualmente a subire gli atti sessuali. Atti sessuali che avrebbero trovato ulteriore conferma nel racconto che la figlia minore dell'uomo ha fatto dopo la denuncia della sorella che ha raccolto le confidenze di una delle bambine. Lunedì l'uomo comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. La procura procederà poi a avviare l'iter per l'incidente probatorio utile a cristallizzare le dichiarazioni delle vittime. Una vicenda molto delicata che si è consumata e, secondo quanto riferito dagli inquirenti, ancora si stava consumando nell'ambito familiare. La procura tiene un profilo basso sia per il coinvolgimento dei minori sia perché sono in corso altri accertamenti che potrebbero sfociare in un ulteriore sviluppo dell'inchiesta.