Abusata per anni: in Appello confermate le pene per il padre e per la madre che non l'ha mai difesa

I giudici di secondo grado non hanno modificato la sentenza del Tribunale che aveva condannato i due genitori rispettivamente a 12 e 7 anni di reclusione. Le violenze iniziate quando la figlia era una bambina

Ha confermato tutte le accuse ripercorrendo il dolore di anni di abusi sessuali. Ai giudici ha raccontato le violenze subite dal padre: dalla prima volta, quando aveva appena 7 anni, all'ultima, nel 2014, quando, quasi quattordicenne, aprì la finestra e si lasciò cadere nel vuoto. Una sofferenza indicibile a cui la ragazzina, tra poco maggiorenne, è stata costretta dai genitori: dal babbo, oggi cinquantaseienne, che ha abusato di lei, e dalla mamma, ora quarantaduenne, che non l'ha mai difesa. Oggi, lunedì primo febbraio, marito e moglie, entrambi pakistani, trapiantati in un comune della provincia pratese, sono stati condannati dai giudici della corte d'Appello di Firenze: 12 anni di reclusione all'uomo e 7 alla donna. Stesse condanne pronunciate un anno e mezzo fa dal tribunale di Prato che revocò anche la potestà genitoriale.

Gli avvocati degli imputati, Bonaiuti e Mazzoncini, hanno insistito perché la ragazza, sentita solo in fase di indagini preliminari, comparisse in aula a rispondere alle domande. Una richiesta a cui l'avvocato di parte civile, Barbara Mercuri, si è opposta ma che alla fine è stata accolta dai giudici. La giovane, che ora vive in una comunità, ha confermato parola per parola le pesanti accuse. Un crescendo di violenze: dai palpeggiamenti al seno e alle parti intime ai baci spinti, fino alle penetrazioni. Un inferno. Una vita insopportabile a cui la ragazzina prova a sottrarsi buttandosi dalla finestra. Settimane di ricovero e poi il ritorno a casa dove, pur immobilizzata a letto, continua ad essere un oggetto per il padre. La madre non interviene mai, consegnandola di fatto alle voglie di quel marito e padre padrone. La storia finalmente viene a galla. I carabinieri ricostruiscono la vita della vittima, dei suoi genitori e dei fratelli. Psicologi e assistenti sociali fanno la loro parte. Il quadro che emerge è sconvolgente. Ad agosto 2017 il sostituto Laura Canovai fa arrestare il pakistano che da allora è in carcere. La moglie è a piede libero ma rischia anche lei di finire dietro le sbarre.



