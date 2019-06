18.06.2019 h 17:30 commenti

Abusata dal padre, aveva tentato di uccidersi: condannato a 12 anni l'orco e a 7 la madre che aveva taciuto

Sette anni di inferno, dal 2010 al 2017. Lui accusato di violenza sessuale, la moglie di non aver fatto niente per tutelare la loro figlia. Il giudice ha revocato la potestà genitoriale e ha aumentato le pene rispetto alle richieste del pubblico ministero

Per anni ha abusato della figlia. La prima volta quando la bambina aveva appena sette anni, l'ultima quando ne aveva quasi 14 e stanca delle violenze ha aperto la finestra e si è lasciata cadere nel vuoto. L'uomo, pakistano di 54 anni, è stato condannato a 12 anni di carcere e la moglie, anche lei pakistana, quarantenne, a 7 anni. Lui accusato di violenza sessuale, lei di essere stata a conoscenza di quanto avveniva ma di non aver fatto niente per impedirlo. Il giudice Silvio De Luca ha appesantito le richieste avanzate dal pubblico ministero Laura Canovai che ha invocato una condanna a 10 anni per il padre, difeso dall'avvocato Bonaiuti, e a 6 per la madre, difesa dall'avvocato Mazzoncini. Ai due coniugi è stata revocata la potestà genitoriale. La sentenza è stata letta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno.

Una storia brutta. Bruttissima. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito la vita della famiglia pakistana trapiantata in un comune della provincia di Prato. Lo hanno fatto con pazienza, con l'aiuto di assistenti sociali e psicologi che si sono presi cura della bambina che ha preferito tentare il suicidio pur di non continuare a subire quell'inferno. Un incubo lungo sette anni, dal 2010 al 2017: il padre-padrone che usava e abusava la figlia che cercava conforto e tutela nella madre che però – hanno concluso le indagini della procura e ha confermato il tribunale – non l'ha mai tutelata, consegnandola di fatto alle prepotenze e alle voglie del marito. Un crescendo di violenze: dai palpeggiamenti al seno e alle parti intime ai baci spinti alle penetrazioni. La ragazzina torna a casa dopo un lungo ricovero all'ospedale in seguito al tentativo di suicidio e trova ancora il padre: lei, anche se immobilizzata a letto, continua ad essere l'oggetto dell'uomo. Poi, piano piano, la storia viene a galla ed è terribile.

L'inchiesta del sostituto procuratore Canovai ha portato all'arresto del pakistano a inizio agosto 2017 e contestualmente al trasferimento della ragazzina in una località protetta, lontana dalla madre. Il processo è stato celebrato a porte chiuse.



