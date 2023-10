04.10.2023 h 12:07 commenti

Abusa per anni della figlia e delle nipotine: confermata in Appello la condanna per un artigiano

I giudici di secondo grado hanno mantenuto la pena decisa dal gup che aveva giudicato con rito abbreviato l'uomo: undici anni e 8 mesi di reclusione, oltre al risarcimento nei confronti delle vittime

I giudici della Corte d'Appello di Firenze hanno confermato la condanna a undici anni e 8 mesi inflitta, nel febbraio dello scorso anno, dal Tribunale di Prato ad un artigiano pratese di 64 anni accusato di violenza sessuale su una delle figlie, oggi venticinquenne, e su tre nipotine (figlie di altre figlie) che ora hanno tra gli 8 e i 15 anni. La sentenza di condanna era relativa agli abusi sulle nipotine mentre quelli sulla figlia erano già prescritti.

Ha retto, quindi, al vaglio di secondo grado quanto stabilito dal giudice delle udienze preliminari Marco Malerba che aveva giudicato l'imputato con rito abbreviato riconoscendo anche un risarcimento per le parti civili, tutte assistite dall'avvocato Alessandra Artese: una somma in via definitiva per le tre bambine e una provvisionale per i loro genitori.

Quella rievocata in Appello è una bruttissima storia di abusi e violenze in famiglia, emersa solo quando una delle nipoti raccontò, nel corso di una serata tra amici, dello "strano affetto" e delle attenzioni particolari che il nonno le rivolgeva. Voci arrivate alla madre che, atterrita da quelle rivelazioni tanto dettagliate, denunciò subito l'uomo. Una denuncia che ha portato in superficie il resto della vicenda: quelle stesse attenzioni, il nonno le aveva rivolte anche ad altre due nipotine e per tutte e tre gli episodi erano iniziati all'età di circa 5 anni ed erano andati avanti fino agli 8/9 anni. Situazioni fotocopia di quanto era successo tanti anni prima quando una delle figlie dell'uomo aveva subito abusi: stessa fascia d'età delle nipotine, stesse modalità, stesso approccio. L'uomo fu arrestato a settembre 2020 e si trova tuttora rinchiuo in carcere.