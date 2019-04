10.04.2019 h 14:43 commenti

Abolizione quota sociale per i malati di Alzheimer, creato un fondo per le cause legali

L'idea è di Rosanna Sciumbata che ha messo a disposizione una donazione di 10 mila euro. "Per le patologie gravi non dovrebbe essere pagata, con una causa collettiva possiamo eliminarla". Il progetto on collaborazione con la Pubblica Assistenza

Un fondo di diecimila euro messo a disposizione dei famigliari dei malati gravi di Alzheimer per tentare una causa collettiva contro la Regione Toscana che impone una quota sociale di circa 55 euro per chi è ricoverato in strutture pubbliche. L’idea è del medico di famiglia Rosanna Sciumbata che si è appoggiata alla Pubblica Assistenza per dare vita al progetto. “Ho ricevuto questa somma da un ente che vuole l’anonimato – ha spiegato Sciumbata – e ho pensato creare questo fondo con la collaborazione dell’avvocato Alberto Valentini. Esistono già sentenze che riconoscono come, per i malati gravi di questa patologia, non si debba pagare la quota sociale legata all’ Isee. L’idea è di riunire più casi per arrivare all’abolizione della quota”.

Il potenziale bacino di utenze è di un centinaio di persone. Il progetto prevede l’istituzione di un comitato, di cui fa parte la stessa Sciumbata in veste di esperto scientifico, che valuterà i casi, poi toccherà al legare iniziare a lavorare.

“La Pubblica Assistenza – ha sottolineato il presidente Livio Benelli – ha accolto volentieri la proposta diventando il capofila di questo progetto e mettendo a disposizione spazi e competenze. Siamo sicuramente un apripista in Toscana”.

Nei prossimi cinque mesi verranno analizzati i casi vagliati dal comitato che possono essere segnalati scrivendo alla mail rettealzheimer@libero.it



