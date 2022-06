18.06.2022 h 10:20 commenti

Abitazione trasformata in un allevamento di cani: scatta il sequestro, salvati 37 cuccioli

Il gip ha emesso il provvedimento su richiesta della Procura ed eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri di Poggio a Caiano. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di chi abita nella zona

Aveva trasformato la sua abitazione in zona Comeana nel comune di Carmignano in un allevamento di cani. I carabinieri della stazione di Poggio a Caiano che sono intervenuti per eseguire il sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Prato su richiesta della locale Procura, ne hanno contati 37. Appartengono a varie razze: Bulldog inglese, Australian Shepard, Barbone gigante, Welsh Corgie e diversi Barbone, tra i quali anche 5 cuccioli di poche settimane.

La proprietaria di casa e dei cani, una 54enne residente a Carmignano, è stata denunciata per maltrattamento di animali e per disturbo alle occupazioni ed alla quiete delle persone. Il comune di Carmignano ha emesso a suo carico un’ordinanza che, per esigenze di tutela sanitaria, le impone l’esecuzione di pulizie straordinarie all’interno dell’immobile trasformato in allevamento.

A portare i fatti all’attenzione della giustizia è stata un’ispezione condotta dai militari del comune mediceo che già da tempo avevano raccolto le lamentele di molti cittadini, stanchi del continuo latrare ed abbaiare che proveniva dalla casa. “Gli accertamenti - si spiega in una nota del comando provinciale pratese - oltre che a dare consistenza al contenuto degli esposti, ha anche fatto emergere la precarietà della gestione dei cani in rapporto alle loro caratteristiche etologiche, ritenuta incompatibile con la loro natura e tale da far configurare il reato di maltrattamento. Molti dei cani, infatti, oltre che essere carenti degli assolvimenti sanitari previsti dalle norme, sono infatti apparsi provati dalle condizioni di tenuta, aggravata dall’impossibilità per una sola donna di far fronte alle esigenze di tanti animali ristretti all’interno di una singola abitazione”.

Determinante per le operazioni di sequestro dei cani è stato è stato l’apporto dell’ente nazionale Protezione Animali di Prato nonché il successivo supporto delle Guardie Zoofile provinciali.

Ora gli animali si trovano adesso all’interno di una specifica struttura di accoglienza per cani a disposizione della magistratura ed in attesa di una futura adeguata ricollocazione.

Nelle operazioni di ispezione la stazione Carabinieri di Poggio a Caiano si è avvalsa anche della collaborazione di Polizia Municipale e Asl.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus