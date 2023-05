27.05.2023 h 11:07 commenti

Abbraccia un'anziana e le sfila la catena d'oro

Vittima una donna di 85 anni che stava passeggiando nei giardini di via Nuti alla Castellina. La ladra ha chiesto un' informazione e poi per ringraziarla l'ha abbracciata. Intanto il quartiere si sta organizzando per installare un sistema di videocamere

Ruba dal collo di una 85enne la catena d'oro dopo averla abbracciata. E' successo questa mattina, 27 maggio, poco dopo le 9,30 alla Castellina, vittima un'anziana che stava passeggiando nei giardini all'angolo fra via Nuti e via del Palco.

Secondo la ricostruzione che ha raccontato alla figlia si è avvicinata una donna presentandosi come la badante di Franca che stava cercando. L'anziana ha risposto che non conosceva nessun con quel nome, a questo punto , nonostante abbia cercato di allontanarsi, è stata abbracciata per sfilarle la catena dal collo. A questo punto la ladra si è allontana per salire su una macchina blu dove c'era un complice ad aspettarla. L'ottantacinquenne sta bene ma è sotto choc per quanto è successo.

Intanto il quartiere si sta organizzando per installare un sistema di telecamere collegate con la videosorveglianza.







