04.05.2020 h 15:12 commenti

Abbigliamento-calzature, ecco le proposte per sopravvivere: "Accordo di filiera sui pagamenti"

Venti negozianti pratesi del settore hanno aderito alla mobilitazione nazionale "Commercianti Uniti". Tra le proposte la revoca delle segnalazioni nel registro dei protesti

Non si ferma la mobilitazione del mondo del commercio per avere degli aiuti sostanziosi che sostengano la ripresa delle attività in questa Fase 2 dell'Emergenza Covid. Oltre venti commercianti di Prato e provincia del settore abbigliamento calzature hanno aderito al gruppo nazionale Commercianti Uniti che raccoglie oltre duemila operatori del settore, per creare una piattaforma di proposte da portare al confronto con le istituzioni.

“La nostra è una battaglia per la sopravvivenza. Il nostro settore è tra i più colpiti dall’emergenza, il dramma che stiamo vivendo porta inevitabilmente alla cessazione di moltissimi negozi - affermano - La chiusura delle nostre attività per emergenza Covid-19 è avvenuta dopo il ritiro e il pagamento con titoli di credito a data di tutta la collezione primavera-estate che adesso sta invecchiando dentro i nostri negozi, buona parte dei capi rimarranno invenduti a causa dei continui rinvii per le riaperture. Tutto ciò ci ha portato all’impossibilità di onorare i nostri impegni finanziari presi con responsabilità e tranquillità”.

Le richieste riguardano sia l'ambito locale che il governo. Partiamo da quest'ultimo. Commercianti Uniti chiede la revoca delle segnalazioni e dell’iscrizione nel registro dei protesti di tutti i titoli non pagati fino alla fine dell’anno e sostegno per la liquidità a fondo perduto. C’è anche un appello specifico rivolto anche alle aziende e ai componenti della filiera di produzione: “Vogliamo sederci ad un tavolo di trattativa - dicono - al fine di contenere le perdite per distribuirle in maniera equa solo così possiamo continuare a lavorare insieme”. Nella piattaforma c'è anche la proposta di moratoria su affitti, tasse e contributi a livello generale e locale.

“Non vogliamo fare politica, siamo commercianti e da questo nascono le proposte per poter ricominciare subito con il nostro lavoro e tornare ad abbracciare la nostra clientela”, concludono.

I negozi firmatari: Posh, Clochard, Cioni, Logli, Calzature Deanna, Xandra, Fashion Victim, Karisma, Street, Chic&Shock, Store23, Gallery56, Flag, Chiara outlet, Sboom, Tua e Mia, Daniela abbigliamento, Zibibbo