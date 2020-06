06.06.2020 h 13:54 commenti

Abbattimento vecchio ospedale, un'altra fumata nera: la terza classificata ha fatto ricorso

Tra pochi giorni ci sarebbe stata la firma del contratto per l'affidamento dei lavori alla prima classificata, ma ieri la terza ha deciso di giocare una nuova carta giudiziaria

A un passo dalla partenza, il cantiere per l'abbattimento del Misericordia e Dolce che dovrà far posto al parco urbano voluto dal Comune di Prato si riblocca nuovamente e anche stavolta lo stop è legato a un ricorso giudiziario. La terza classificata della gara dell'Asl, la Rad di Gubbio, a cui la recente sentenza del Consiglio di Stato ha strappato l'appalto, ha impugnato al Tar della Toscana l'affidamento definitivo del cantiere alla prima classificata, la Daf Costruzioni di Milano dopo l'esito positivo del sottoprocedimento ordinato dai giudici amministrativi di secondo grado ( LEGGI) . La notizia è stata pubblicata dalla nazione Prato sul giornale di oggi, 6 giugno.

Nei giorni scorsi il raggruppamento umbro aveva presentato accesso agli atti per verificare se ci fossero appigli a cui attaccarsi per dar vita a un nuovo ricorso. Cosa che evidentemente si è verificata. I legali della Rad chiedono anche la sospensiva dell'affidamento del cantiere. Se il Tar accoglierà questa richiesta i tempi si dilateranno nuovamente dopo due anni di ritardi legati a una raffica di ricorsi giudiziari partiti a cascata dopo che Asl Toscana Centro ha estromesso dall'appalto la prima classificata, la Daf, per non aver dichiarato la condanna avuta da una ditta sub appaltatrice. Motivo che ha portato anche all'esclusione della seconda e di qui all'affidamento temporaneo alla terza. All'inizio del lockdown Covid è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha fatto ripartire tutto dall'inizio. La Daf ha eliminato la ditta subappaltatrice e garantito che non se ne sarebbe avvalsa. L'Asl di conseguenza le ha affidato nuovamente il cantiere. Sembrava fatta. I rispettivi responsabili erano pronti a firmare il contratto dal 18 giugno in poi, al termine dei 30 giorni di stop obbligatori per legge. Ieri, 5 giugno, però è piovuto sul tavolo dell'ufficio legale dell'Asl il nuovo ricorso che frena ogni entusiasmo. Qualcuno pensa a una sorta di maledizione per questo cantiere. Come se l'ex ospedale non volesse andare giù, ma forse si tratta solo di procedure che lasciano troppe crepe dove inserirsi non è poi così difficile.