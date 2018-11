12.11.2018 h 15:52 commenti

Abbattimento vecchio ospedale, scelta la ditta che farà i lavori. Cambia il progetto del Parco centrale

L'appalto viene confermato alla prima classificata dopo aver scandagliato ogni particolare dell'offerta "anomala". Salvo ricorsi, il cantiere sarà consegnato a Natale



La decisione è stata resa nota oggi, 12 novembre in seduta pubblica. Vincitore della gara con un'offerta giudicata "anomala"lo scorso 31 agosto La commissione di gara dell'Asl ha confermato che l'abbattimento del vecchio ospedale sarà realizzato dal raggruppamento d'impresa costituito da Daf Costruzioni stradali di Milano, Garc di Carpi ed Edil Moter di Roma.La decisione è stata resa nota oggi, 12 novembre in seduta pubblica. Vincitore della gara con un'offerta giudicata "anomala"lo scorso 31 agosto (LEGGI) , il raggruppamento è stato passato al setaccio dalla commissione di gara per verificare la sostenibilità della proposta arrivata prima. Ricordiamo che il ribasso offerto è stato del 39,54% pari a 3.342.250 sulla base d'asta dei lavori e a 520mila euro sul recupero dei materiali. Il punteggio tecnico è stato di 67.21. I documenti forniti hanno convinto i commissari della congruità di entrambi gli aspetti e dunque si può procedere con l'assegnazione provvisoria e poi definitiva della gara. Salvo ricorsi che possono essere presentati nei prossimi 35 giorni, il cantiere sarà consegnato a Natale e avrà una durata di 9 mesi. Lunedì prossimo, 19 novembre, scatterà la nuova viabilità interna all'area per far convivere il cantiere con i servizi sanitari presenti nell'ex palazzina delle malattie infettive.

Una volta abbattuto il vecchio ospedale, l'area sarà trasformata in un parco urbano da parte del Comune. Il progetto è stato parzialmente modificato per realizzare un deposito interrato sotto il grande padiglione da 2.500 metri destinato a concerti ed eventi. L'idea dell'amministrazione comunale è quella di richiedere un'autorizzazione permanente per pubblico spettacolo. Questo implica avere a disposizione un magazzino per arredi (ad esempio sedie) e attrezzature adeguate. Sarà molto grande, circa 2mila metri e sarà esattamente sotto il padiglione. Tale nuovo spazio costerà 700mila euro di cui 650mila coperti da prestito, che si aggiungono al costo totale del parco, circa 7,5 milioni di euro, per un totale di 8 milioni e 200mila euro.

E.B.