15.01.2019 h 18:25 commenti

Tegola sull'abbattimento dell'ex Med, esclusa la ditta vincitrice: ora riparte l'iter con la seconda

Sarebbero emerse dichiarazioni mendaci relative a uno dei subappaltatori del primo classificato. L'appalto passa al secondo classificato

Nuovo colpo di scena nell'appalto per l'abbattimento del vecchio ospedale. L'Asl Toscana Centro revoca l'aggiudicazione provvisoria al primo classificato a favore del secondo. Il motivo è da imputare ad alcune dichiarazioni mendaci riscontrate sui subappaltatori e relative all'esistenza di procedimenti giudiziari in corso. In sostanza dal controllo effettuato dagli uffici per procedere all'aggiudicazione definitiva, è emerso che i documenti della prima classificata, il raggruppamento temporaneo d'impresa composto da Daf Costruzioni stradali di Milano, Garc di Carpi ed Edil Moter di Roma, non sono in regola e anzi presentano difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara. "L’Azienda Sanitaria Toscana Centro - si legge in un comunicato - ha riscontrato nei documenti di gara, una grave omissione, che comporta l’esclusione dalla procedura di gara. Quindi è stata data comunicazione all’impresa circa l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione efficace ed è in fase di adozione il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione"

Si passa quindi al secondo, la Del Debbio di Lucca che tra l'altro aveva presentato una richiesta accesso atti per procedere a un eventuale ricorso contro l'esito della gara. Tra l'altro l'azienda toscana, era risultata la migliore per offerta tecnica, ma è stata soppiantata dalla Daf per un ribasso economico molto più alto, il 39,5% contro il 18,5%.

Il fatto che si passi al secondo non significa certo che ora il cammino verso l'apertura del cantiere sia in discesa. Anzi. La decisione dell'Asl di escludere i primi classificati potrebbe aprire una nuova sequenza di atti giudiziari e quindi di ritardi. Vediamo i possibili scenari. Intanto l'Asl Toscana Centro deve controllare anche i documenti della Del Debbio. Ci vorrà un mese. In caso di regolarità può procedere all'affidamento definitivo. La Daf però, può presentare ricorso al Tar contro la sua esclusione con richiesta di sospensiva della gara. Se il Tar accogliesse quest'ultima richiesta, l'apertura del cantiere subirrebbe un ulteriore nuovo slittamento, altrimenti la Del Debbio potrà iniziare a lavorare.

Questione maxi pinza. L'enorme strumento, arrivato in città il 27 dicembre scorso con un trasporto eccezionale dovrebbe restare dentro l'area del Misericordia e dolce in attesa degli eventi. Nel caso potrebbe essere trovato un accordo tra le due aziende, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza.