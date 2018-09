L'abbattimento del vecchio ospedale sarà realizzato dal raggruppamento d'impresa Daf Costruzioni stradali di Milano, Garc di Carpi ed Edil Moter di Roma. L'aggiudicazione è provvisoria perchè l'offerta economica è ritenuta anomala perchè si discosta molto da quella delle altre 14 partecipanti. Le buste sono state aperte stamani, 31 agosto nella sala del Pellegrinaio da parte della commissione tecnica incaricata dall'Asl. Il ribasso offerto è del 39,54% pari a 3.342.250 sulla base d'asta dei lavori e a 520mila euro sul recupero dei materiali. Tale punteggio è stato sommato a quello dato alla parte tecnica, 67.21, ed ecco che Daf-Garc-Edil Moter hanno scalato la classifica fino a raggiungere il 1° posto. Secondo gradino del podio per il raggruppamento guidato dalla lucchese Del Debbio che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto ma ha messo sul piatto un ribasso contenuto, poco più del 18,5%. Terza la Rad service di Gubbio con un ribasso del 43,56% e un punteggio tecnico di 50. Solo quarta l'unica impresa che giocava in casa, la Varvarito lavori, capofila del raggruppamento Idea, reintrodotto in gara dopo aver vinto il ricorso al Tar per l'esclusione legata a questioni procedurali. Ha offerto un ribasso del 30,89% con un punteggio tecnico di 55,87.

Lunedì il responsabile Asl dell'intervento, l'ingegnere Gianluca Gavazzi, scriverà ai vincitori per avere spiegazioni sul ribasso offerto. Venti i giorni per rispondere. In particolare saranno chiesti dettagli sui costi del personale che in un abbattimento sono la parte più rilevante. Il prezzo indicato dai vincitori per la manodopera è di 1 milione e 370 mila euro. E' necessario capire se si tratta di una cifra congrua. Nel caso e dopo aver effettuato le altre verifiche di legge, sarà fatta l'aggiudicazione definitiva. Scatterà quindi il mese di fermo previsto dalla legge per la presentazione di eventuali ricorsi. In sostanza, se non ci saranno intoppi di nessun tipo Daf e Soci potranno aprire il cantiere all'inizio di novembre. Il capitolato d'appalto prevede 360 giorni di lavori, ma la gara dava più punteggio ai più veloci. Daf, un pò come tutti i partecipanti, prevede di buttare giù il Misericordia e Dolce con il 20% in meno, pari a 72 giorni. In sostanza ci vorranno 9 mesi per terminare l'intervento che poi lascerà posto alla realizzazione del Parco urbano da parte del Comune. Quasi un parto, speriamo non gemellare. In questa vicenda i ritardi accumulati sono stati già troppi.