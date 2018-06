18.06.2018 h 22:45 commenti

Abbattimento vecchio ospedale, giovedì il vincitore della gara ma un escluso ha presentato ricorso

Gli uffici legali dell'Asl ritengono di poter andare avanti con la procedura. Giovedì quindi, saranno aperte le buste

Giovedì prossimo 21 giugno, l'asl aprirà le buste contenenti le offerte economiche delle 13 imprese che hanno partecipato alla maxi gara per l'abbattimento del vecchio ospedale. Un bocconcino da quasi 6 milioni di euro. Sulla procedura però incombe un'incognita pesante: una delle due ditte escluse per errori nella presentazione delle offerte, la Varvarito, ha presentato ricorso al Tar. È sul tavolo del responsabile area tecnica dell'Asl Toscana centro, Gianluca Gavazzi, ieri mattina 18 giugno, ma non è una sorpresa perché era stato annunciato all'atto dell'esclusione. L'ufficio legale dell'azienda sanitaria ha consigliato di andare avanti comunque: "giovedì la commissione aprirà le buste e sceglierà l'offerta migliore in termini economici - spiega Gavazzi-e vedremo. Se poi da oggi a giovedì i nostri legali cambieranno idea, faremo slittare tutto ma ci sono pochi dubbi in merito". Scegliere ora la ditta che si aggiudicherà l'appalto, significa aprire il cantiere all'ex Misericordia e dolce a settembre, accumulando altri mesi di ritardi. Ammesso e non concesso che il Tar non peggiori ulteriormente la situazione.

