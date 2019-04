04.04.2019 h 15:56 commenti

Abbattimento vecchio ospedale, alla terza classificata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto

Il controllo dei documenti ha dato esito positivo. Per la consegna del cantiere l'Asl Toscana Centro potrebbe optare per la procedura d'urgenza per motivi di sicurezza visti i numerosi tentativi di intrusioni registrati

Si sblocca la procedura per realizzare l'abbattimento del Misericordia e Dolce. L'Asl Toscana Centro ha affidato i lavori in via definitiva alla terza ditta classificata della gara d'appalto di questo importante cantiere che una volta terminato lascerà il posto alla realizzazione del parco urbano da parte del Comune.

La demolizione del vecchio ospedale sarà eseguita dal raggruppamento costituito dalla Rad service di Gubbio con la Cosmo Ambiente e la Cosmoscavi della provincia di Venezia con impresa ausiliaria la Longhi srl di Bergamo che sostituisce la Emoter Lavori di Chieti (per attestazione Soa scaduta). I controlli sulla documentazione sono andati a buon fine al contrario di quanto accaduto con le prime due classificate, la Daf costruzioni e la Del Debbio, che sono state escluse proprio per la presenza di attestazioni non conformi alla legge.

Con questa aggiudicazione definitiva, messa nero su bianco dall'azienda sanitaria, si sblocca una situazione complessa che si trascinava da ben 8 mesi, da quando cioè si è tenuta la gara d'appalto. Tra dichiarazioni mendaci, ricorsi al Tar, documenti mancanti e burocrazia varia siamo passati dalla prima alla seconda classificata e poi dalla seconda alla terza. L'effetto domino si ferma qui. Il raggruppamento d'impresa capeggiato dalla Rad Service ha tutti i documenti in regola per aprire il cantiere anche se il percorso non è ancora tutto in discesa.

Incombono infatti, due variabili. La prima è la decisione del Tar sul ricorso della prima classificata contro l'esclusione a favore della seconda. L'udienza nel merito è prevista per il 10 aprile. L'Asl Toscana Centro è abbastanza sicura che non ci siano problemi vista la decisione dei giudici amministartivi sulla sospensiva della gara, ma un minimo d'incertezza quando si tratta di tribunali va sempre messa in conto. Solo in caso di sconfitta, la Daf porterà via la maxi pinza per la demolizione portata nell'area del Med dopo Natale con troppa fretta.

Ipotizzando che il Tar non riservi sorprese, ci sono poi i tempi burocratici per la consegna del cantiere che in genere prevedono un mese di stop. L'Asl Toscana Centro potrebbe decidere di adottare la procedura d'urgenza per motivi di sicurezza considerate le numerose intrusioni dentro il Misericordia e Dolce (l'ultima ieri). Nel caso il contratto potrebbe essere firmato a metà aprile e la consegna del cantiere avvenire tra la fine del mese e l'inizio di maggio.

La prossima settimana saranno sciolti entrambi i nodi. Se ne potrebbe presentare un terzo, ossia il ricorso al Tar della quarta classificata. Sarebbe l'ennesima tegola caduta su un appalto disseminato di imprevisti e di conseguenza di ritardi.

Unico aspetto positivo di tutti questi passaggi riguarda l'offerta economica che è migliore della prima classificata, già piuttosto bassa rispetto al prezzo base. Il ribasso è di oltre il 43%. Quindi i lavori costeranno alle casse dell'Asl 3 milioni e 270mila euro (oneri per la sicurezza compresi) e la vincitrice ha garantito una riduzione della durata del cantiere pari al 20%. Ricordiamo che l'abbattimento dell'ospedale è di tipo selettivo per il recupero dei materiali per i quali la Rad service ha offerto all'Asl 520mila euro.

