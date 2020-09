28.09.2020 h 18:57 commenti

Abbattimento ospedale, l'ultima sentenza del Tar mette la parola fine ai ricorsi

Mentre i lavori procedono a ritmi serrati, i giudici amministrativi hanno dato ragione all'Asl Toscana centro sull'affidamento del cantiere alla prima classificata

Il Tar della Toscana dà ragione all'Asl Toscana Centro sull'affidamento in via definitiva dei lavori di abbattimento del vecchio ospedale alla prima classificata, il raggruppamento d'imprese guidato dalla Daf di Milano. Respinto quindi il ricorso della terza classificata, l'unica ad avere ancora voce in capitolo dopo la sentenza del Consiglio di Stato.

La sentenza è la pietra tombale della lunga battaglia giudiziaria tra le prime tre classificate della gara d'appalto per aggiudicarsi i lavori che sfiorano i 4 milioni di euro. Battaglia che è arrivata al Consiglio di Stato fino a ripartire nuovamente dal Tar.

Cala il sipario sul fronte giudiziario della vicenda anche perchè il cantiere è già aperto e procede a ritmi serrati. Tra pochi giorni la maxi pinza entrerà in funzione demolendo gli edifici più alti del Misericordia e Dolce in modo da lasciare posto al parco urbano che realizzerà il Comune.

Il cantiere è stato aperto ad agosto senza aspettare la sentenza di merito, arrivata oggi, 28 settembre, alla luce delle motivazioni dei giudici amministrativi che hanno portato al rigetto della richiesta di sospensiva dell'aggiudicazione presentata dalla terza classificata. L'orientamento del Tar era chiaro già a luglio e ora se ne è avuto conferma. Niente vieta alla terza classificata di avventurarsi in un'impugnazione della sentenza al Consiglio di Stato, ma appunto, si tratta di un'avventura.