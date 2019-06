26.06.2019 h 18:12 commenti

Abbattimento ospedale, il Tar dà ragione alla seconda classificata del maxi appalto

Sarà la toscana Del Debbio ad abbattere selettivamente il Misericordia e Dolce per far posto al parco urbano

Sarà la lucchese Del Debbio spa ad abbattere il Misericordia e Dolce. Lo ha deciso il Tar della Toscana mettendo fine alla lunga sequenza di ricorsi e contro ricorsi che aveva provocato l'esclusione della prima classificata, la Daf Costruzioni stradali di Milano, per irregolarità nella documentazione di un subappaltatore.

Sarà quindi un'azienda toscana, capofila di un raggruppamento temporaneo d'impresa con il gruppo Sei srl e con Ciclat Val di Cecina società cooperativa, a effettuare l'abbattimento selettivo dell'ex ospedale per lasciare posto alla costruzione del parco urbano voluto dal Comune di Prato.

Il tribunale amministrativo toscano quindi ha dato ragione alla seconda classificata sia rispetto alla prima che alla terza classificata, Rad service di Gubbio con la Cosmo Ambiente e la Cosmoscavi della provincia di Venezia, a cui l'Asl Toscana Centro aveva affidato l'appalto dopo aver escluso anche la seconda classificata, la Del Debbio, per un problema di documentazione non veritiera di una ditta ausiliaria (avrebbe omesso una condanna per mancato rispetto degli obblighi per la sicurezza sui luoghi di lavoro).

Sarebbe stata una recentissima sentenza del Consiglio di Stato a dirimire la questione tra la prima, la seconda e la terza classificicata a favore della seconda.

Sconfitta l'Asl Toscana Centro che tra l'altro con la seconda classificata spenderà molto di più rispetto alla prima e alla terza. Del Debbio infatti, ha presentato l'offerta tecnica migliore in assoluto, ma anche il ribasso minore sul prezzo a base d'asta pari a quasi 6 milioni di euro: il 18,5% contro il 39,5%di Daf e oltre il 43,5% della Rad service.