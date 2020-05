22.05.2020 h 10:15 commenti

Abbattimento Misericordia e Dolce, l'Asl dà l'ok all'aggiudicazione alla Daf Costruzioni

La prima classificata ha comunicato l'intenzione di non avvalersi durante i lavori della ditta subappaltatrice che era finita nel mirino del Tar

L’abbattimento del vecchio ospedale è davvero a un passo dal realizzarsi. Al traguardo mancano solo poche centinaia di metri. Prima che Asl Toscana Centro e Comune, che in quell’area realizzerà il parco urbano, possano alzare le braccia al cielo dopo un lungo e tortuoso percorso, c’è da attendere ancora qualche settimana per avere la certezza che non vengano fatti altri ricorsi al Tar.

Pochi giorni fa l’Asl Toscana centro ha pubblicato la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione alla Daf Costruzioni di Milano, ossia la prima classificata alla gara d’appalto per l’abbattimento. L’azienda sanitaria, sulla falsa riga di quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato sul complicato intreccio di ricorsi delle prime tre classificate alla gara, ha effettuato un sub procedimento di verifica dell’affidabilità della prima classificata in relazione alle giustificazioni per la mancata dichiarazione delle condanne penali della propria ditta subappaltatrice. Lo scorso 8 aprile la Daf costruzioni ha comunicato che non si avvarrà di quella ditta nell’esecuzione dei lavori. E così l’Asl ha proceduto a rendere efficace l’aggiudicazione dei lavori.

Ora devono passare 30 giorni di stop in cui è possibile che vengono presentati altri ricorsi al Tar dalle altre partecipanti alla gara. In particolare la terza classificata, la Rad service di Gubbio, a cui l’Asl aveva affidato i lavori in uno dei tanti passaggi che la raffica di ricorsi ha fatto scattare e che il Consiglio di Stato ha annullato, ha effettuato un accesso agli atti. Se poi questo si tradurrà in un’impugnazione lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Rad service, verificato il rispetto dei termini della sentenza da parte di Asl e Daf, potrebbe anche decidere di abbandonare ogni intenzione bellicosa e di sventolare bandiera bianca. Comune di Prato e Asl Toscana centro attendono il passare del tempo con il fiato sospeso.

E.B.