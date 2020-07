23.07.2020 h 16:56 commenti

Abbattimento ex ospedale, l’Asl Toscana Centro: “Via ai lavori, le ruspe possono partire”

La decisione è stata presa nel pomeriggio alla luce della sentenza del Tar che ha bocciato la richiesta di sospensiva dell'affidamento dei lavori alla prima classificata da parte della terza

E.B.

L’abbattimento dell’ospedale può partire. Lo ha appena deciso la direzione aziendale dell’Asl Toscana centro sulla base delle motivazioni della sentenza del Tar che ha bocciato la richiesta di sospensiva dell’affidamento definitivo dei lavori alla prima classificata, la Daf Costruzioni di Milano, da parte della terza classificata, la Rad service di Gubbio (LEGGI) L’ufficio legale dell’Asl ha dato parere positivo sottolineando il passo con cui i giudici amministrativi definiscono l’interesse della ricorrente "recessivo rispetto all’interesse generale al sollecito avvio dei lavori, tenuto anche conto del lungo contenzioso pregresso che ha già interessato l’affidamento in questione".Parole che lascerebbero pochi dubbi sull’orientamento dei giudici rispetto alla questione che ha alle spalle un lungo e complesso intreccio di ricorsi e controricorsi giudiziari al termine del quale, di fatto, tutto è tornato al punto di partenza con un nuovo affidamento alla prima classificata sulla base della sentenza del Consiglio di Stato che ha messo al palo la seconda classificata ma non la terza che ora è sul piede di guerra. L’Asl però, stavolta non aspetterà la fine di un nuovo intreccio giudiziario. Le ruspe possono iniziare la demolizione selettiva del Misericordia e Dolce per far posto al parco urbano voluto dal Comune di Prato.