28.10.2020 h 11:06 commenti

Abbatte la sbarra segnalatrice e si incastra nel sottopasso con il furgone

Ennesimo incidente in via Fosso del Masi a Paperino. Sul posto la polizia municipale. La struttura non è nuovo ad episodi del genere al punto che era stato necessario un intervento di messa in sicurezza per le lesioni alle travi portanti

Non c'è pace per il sottopasso di via Fosso del Masi a Paperino. Stamani, 28 ottobre, per l'ennesima volta un camion furgonato è rimasto incastrato nella struttura. E' successo intorno alle 10 e sul posto è intervenuta la polizia municipale. Il mezzo, prima di incastrarsi nella struttura, ha divelto anche la sbarra segnalatrice che è stata messa proprio per indicare l'altezza massima consentita. Evidentemente il conducente è arrivato ad alta velocità e non è stato in grado di fermarsi nemmeno dopo aver urtato la sbarra.

Come si ricorderà il sottopasso è stato chiuso a lungo per effettuare una serie di lavori di consolidamento strutturale dopo che una serie di incidenti di questo tipo avevano danneggiato una delle travi portanti. L'intervento si era protratto per mesi creando non pochi problemi ai residenti della frazione, che era di fatto spaccata in due. La speranza, adesso, è che quest'ultimo incidente non abbia provocato nuovi danni gravi alla struttura del sottopasso.