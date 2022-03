18.03.2022 h 08:12 commenti

Abbandono scolastico, il dieci per cento degli alunni delle superiori lascia gli studi

Secondo i dati forniti dall'Ufficio scolastico provinciale nel 2020/21 sono 165 gli studenti che hanno smesso di frequentare. I maggiori abbandoni al Livi Brunelleschi e al Datini. Il presidente della Provincia lancia l'idea di creare percorsi alternativi per imparare un mestiere

Il dieci per cento degli studenti iscritti alle superiori nel corso dell'anno scolastico 2020/21 ha abbandonato gli studi. Un fenomeno trasversale che riguarda indistintamente gli istituti professionali e i licei.Secondo i dati forniti alla Provincia dall'ufficio scolastico sono 165 gli alunni che hanno smesso di frequentare: 48 al Datini, 19 al Marconi, 11 al Buzzi, 15 al Gramsci Keynes, 10 al Dagomari, 6 al Cicognini Rodari, 7 al Convitto Cicognini, 46 al Livi Brunelleschi e 3 al Copernico. Per gli studenti stranieri che frequentano il biennio delle superiori la percentuale dell'abbandono sale al 50% (Fonte comune di Prato).Dati che preoccupano il presidente della Provinciache lancia un appello alle associazioni intenzionate a partecipare al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato contro la dispersione scolastica ( leggi ) :“Una strada per aiutare i ragazzi potrebbe essere quella di creare percorsi alternativi alla scuola, come un tempo venivano organizzati alla Fil, per imparare un mestiere. Penso quindi a laboratori di pasticceria, di fornaio, piuttosto che per imparare il mestiere di idraulico. La Provincia non ha più la delega alla formazione, quindi non può organizzare in prima persona questi percorsi”.Nelle scuole sono stati potenziati gli sportelli psicologici, Provincia Asl e Comune di Prato stanno lavorando a un nuovo progetto, mentre sono stati rafforzati i corsi serali professionalizzanti per chi ha deciso, dopo un'interruzione, di riprendere a frequentare.“L'interruzione degli studi – spiegaterapeuta referente dello sportello psicologico al liceo Livi – è stata acuita dalla pandemia, dove tutte le ansie e le paure, tipiche dell'adolescenza sono aumentate. Il disagio lo avvertiamo in modo concreto con l'incremento delle richieste di aiuto da parte dei ragazzi. Molti fanno fatica a ritornare in classe e riprendere la vita di relazione e quindi maturano l'idea di lasciare la scuola”.L'abbandono scolastico, comunque, è un fenomeno che è sempre esistito indipendentemente dal Covid, tanto che il Ministero aveva istituito l'osservatorio provinciale sull'abbandono scolastico proprio per monitorare la situazione. Da una decina di anni non esiste più e quindi diventa più difficile progettare strategie di lungo periodo non avendo a disposizione lo storico dei dati .