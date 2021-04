01.04.2021 h 12:48 commenti

Abbandono scolastico, a Prato 866 tra bambini e ragazzi hanno smesso di frequentare le lezioni

I dati forniti dalla Prefettura indicano anche che alla primaria mancano all'appello 224 bambini, 143 alle medie. Il prossimo anno 404 famiglie dei bambini che hanno diritto a frequentare le scuole dell' infanzia, hanno scelto di non fare l'iscrizione

Dopo sei mesi dall’inizio dell’anno scolastico all’appello in classe, secondo i dati forniti dalla Prefettura, mancano complessivamente 866 alunni; 360 alla scuola dell’infanzia, 224 alla primaria (di cui 175 hanno scelto l’istruzione parentale), 143 alle scuole medie (65 parentale) e 139 alle superiori.

Un trend, quello delle assenze, che durante l’anno ha visto un aggiustamento. I numeri a settembre erano molto più alti ma a gennaio in 708 sono rientrati in classe. Si tratat di 110 bimbi con età compresa tra i 3 e i 5 anni, 293 tra i 6 e i 10 anni, 223 alle scuole di primo grado e 82 alle scuole di secondo grado. Oltre 1.400 gli studenti cinesi che non hanno frequentato l’anno scolastico in modo regolare. A questo si aggiunge che sono 403 i bambini nati nel 2018, che dall’ anno prossimo potrebbero frequentare la scuola dell’infanzia e invece i genitori hanno deciso, per ora , di non fare l’iscrizione. “E’ la prima volta che ci sono così tante defezioni – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – probabilmente i genitori non si sentono sicuri a mandare i loro figli in queste strutture, nonostante, dati alla mano, sia molto sicure per quanto riguarda il contagio”. Diminuiscono anche le iscrizioni alla prima classe della scuola dell’ obbligo, ma è un calo fisiologico legato al numero minore di nati.

A preoccupare i dirigenti scolastici sono i rientri quasi sicuri dei ragazzi che anche per quest’anno hanno deciso di adottare altre formule di iscrizione, alla parentele sono iscritti 240 ragazzi che superato l’esame finale hanno diritto a rientrare nella loro classe. “All’ inizio dell’anno – spiega Stefano Pollini presidente provinciale dell’associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - la situazione era molto più grave, molti sono anche rientrati, ma per chi non lo ha fatto dobbiamo garantire che possa tornare a frequentare e qui nasce il problema dell’ organico e, per qualche scuola, anche degli spazi . Per questo abbiamo avvisato l’Ufficio scolastico provinciale, in modo, che in fase di preparazione degli organici tenga conto della possibilità di avere più insegnanti”.

Una lettera con la stessa richiesta è stata inviata anche in regione, provincia e Comune, proprio per evitare la formazione di classi pollaio: “Se ci troviamo con 28 alunni in aule – spiega pollini – diventa difficile inserire nuovi alunni. Se invece le classi sono di 22 studenti, oltre a lavorare meglio, possiamo accogliere tutti. Servono quindi insegnati”

Alla scuola dell’infanzia, invece. il problema degli spazi non si porrebbe resta però quello delle maestre.



Edizioni locali collegate: Prato

