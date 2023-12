30.11.2023 h 15:18 commenti

Abbandono di rifiuti non alluvionati, al via i controlli nelle aree più a rischio

Il prefetto Cogode ha disposto un'intensificazione delle attività di vigilanza. Appello alla cittadinanza a rispettare le disposizioni comunali evitando di lasciare rifiuti lungo le strade. Si incorrere nell'abbandono illecito

Vita più difficile per chi abbandonerà rifiuti urbani e industriali che non possono essere collegati ai danni dell'alluvione. Il prefetto di Prato Adriana Cogode, ha annunciato un'intensificazione delle attività di vigilanza e controllo in tutto il territorio e in particolare nei siti più a rischio segnalati da Alia.

In occasione del Comitato interprovinciale per l'ordine e la scurezza pubblica, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni, è infatti emersa anche la necessità di "Sensibilizzare l’utenza affinché vengano rispettate le disposizioni comunali e non vengano occupate le strade pubbliche con rifiuti, non solo in quanto si configurerebbe l’illecito abbandono, ma anche per le gravi conseguenze sul piano igienico sanitario e per i possibili pericoli in caso di persistenti piogge".