17.07.2020 h 11:52 commenti

Abbandonano rifiuti fuori dall'isola interrata di piazza Mercatale: in sette scoperti e multati

La polizia municipale ha elevato altre sanzioni dopo quelle della scorsa settimana. I "furbetti" individuati grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza e ai controlli degli agenti in borghese

Altre sette persone, autori di abbandono di rifiuti domestici all'esterno del isola ecologica interrata di Piazza Mercatale, sono state individuate dalla polizia municipale, grazie alle riprese delle telecamere e ai controlli della pattuglie in borghese. I trasgressori sono stati sanzionati con multe dell'importo pari a 166,66 euro ciascuna. La violazione contestata è quella del regolamento comunale che prevede l'obbligo di conferire il rifiuto all'interno degli appositi contenitori e non al di fuori, con conseguente danno al decoro e all'igiene urbana della piazza.

Una settimana fa erano state elevate le prime multe, ora questi nuovi controlli che hanno portato all'identificazione di altrie persone, sia italiane che straniere, che conferivano rifiuti ingombranti e non ingombranti, in maniera irregolare.

La vigilanza della polizia municipale, viene spiegato dal Comune, rimarrà alta anche nei prossimi giorni, con un lavoro di accertamento agevolato dalla tecnologia moderna. Ci sono infatti diverse telecamere presenti sulla piazza Mercatale, e da metodi più tradizionali come l'utilizzo di pattuglia in abiti borghesi. Altre multe sono infatti in via di accertamento e di notifica, mentre continua il monitoraggio dell'isola ecologica per colpire i "furbetti" dello scorretto conferimento di rifiuti.