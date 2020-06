15.06.2020 h 11:55 commenti

Abbandonano in un campo due coniglietti domestici, denunciata una coppia

L'intervento delle guardie zoofile Earth in un terreno nella zona di San Giusto, dopo la segnalazione di una testimone. Gli animali sono stati salvati e sequestrati. Rintracciati i responsabili dell'abbandono

Una coppia di pratesi è stata denunciata per abbandono di animali domestici dopo essere stata sorpresa a lasciare due coniglietti domestici in un campo in area San Giusto. Sono state le guardie zoofile di Earth Italia a fare l'intervento, dopo aver ricevuto la segnalazione da una cittadina. Quest'ultima ha indicato modello e targa dell'auto dalla quale erano stati scaricati i due animali.

E' successo verso le 19 di ieri sera, 14 giugno. La pattuglia con le guardie zoofile è subito intervenuta e ha recuperato i due coniglietti, lasciati con un mucchio di fieno fresco e dei croccantini. I volontari hanno effettuato un sopralluogo e hanno localizzato poco distante un'auto identica a quella descritta dalla testimone. A quel punto, avvicinandosi al mezzo, hanno proceduto all’identificazione del conducente e del passeggero, un uomo ed una donna pratesi, scorgendo, all’interno dell’auto, un trasportino con un ulteriore coniglio domestico al suo interno. L’uomo, rispondendo alle domande degli agenti, ha confessato di essere il colpevole dell’abbandono dei due conigli avvenuto poco prima. Per la coppia è scattata immediatamente la denuncia per abbandono di animali domestici ed il sequestro degli animali e del trasportino. Per fortuna il pronto intervento delle guardie zoofile ha permesso di salvare i due coniglietti abbandonati.

"Il coniglio domestico - spiega Cristiano Giannessi, presidente di Earth Prato - non è adatto alla vita in natura, non ha le stesse caratteristiche fisiologiche della lepre e non ha lo stesso istinto. Inoltre è in grado di sviluppare un forte affetto ed uno speciale rapporto nei confronti dei proprietari che niente ha da invidiare al cane ed al gatto. Abbandonare un coniglio domestico per strada è un atto di crudeltà, perché significa condannarlo a morte certa ed alla sofferenza del distacco dai proprietari e dall’abitazione".