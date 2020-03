02.03.2020 h 12:57 commenti

Abbandona sacchi di rifiuti nel bosco, incastrato dalla fototrappola mobile

La polizia municipale di Carmignano è riuscita a identificare e rintracciare il responsabile dell'abbandono in un'area da tempo considerata sensibile

Ha abbandonato i rifiuti in una stradina nel bosco ma è stato incastrato grazie ad una delle quattro nuove fototrappole mobili, posizionate dalla polizia municipale di volta in volta in luoghi considerati sensibili del territorio di Carmignano.

L'uomo, in tutta tranquillità e non pensando di essere osservato dagli occhi elettronici, ha scaricato dalla propria auto e abbandonato in una zona di bosco lungo via Madonna del Papa alcuni sacchi contenenti rifiuti di vario genere, per poi rientrare in macchina e andare via come se nulla fosse accaduto. Non aveva fatto i conti con il sistema di videosorveglianza installato proprio per far fronte a tale fenomeno. La scena è stata, infatti, ripresa da una delle fototrappole poste nella zona, dove in passato si sono verificati altri abbandoni. Così gli agenti della polizia municipale di Carmignano sono risaliti in brevissimo tempo all'autore del gesto. Una volta identificato, l'uomo è stato sanzionato a norma dei regolamenti comunali per abbandono illecito di rifiuti. Il materiale verrà rimosso nei prossimi giorni.

Un altro caso analogo si era verificato alcuni giorni prima in via Elzana. Anche qui, grazie all'ausilio delle fototrappole, è stato identificato un uomo intento ad abbandonare illecitamente per strada sacchi contenenti rifiuti di origine urbana.

Una battaglia, quella contro l'abbandono illecito dei rifiuti, da sempre sostenuta con forza dall'amministrazione comunale di Carmignano.