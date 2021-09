01.09.2021 h 11:16 commenti

Abbandona rifiuti sulle colline di Artimino: rintracciato e multato

La polizia municipale di Carmignano è riuscita a identificare il responsabile che era venuto appositamente da Lastra a Signa. Per lui una sanzione di 600 euro e ora dovrà anche rimuovere il materiale abbandonato

Era venuto da Lastra a Signa fino a via Lazzara, la strada che conduce da Comeana ad Artimino, per abbandonare rifiuti di vario genere. Ma la polizia municipale di Carmignano è riuscita a risalire al responsabile dell'abbandono illecito dei rifiuti, che è stato rintracciato e multato. Il fatto risale allo scorso 23 agosto, quando il cumulo di rifiuti era stato scoperto. Gli agenti carmignanesi hanno indagato sul materiale abbandonato, trovando dei dati che hanno permesso di risalire al responsabile. Non è la prima volta che malintenzionati si recano a Carmignano dai comuni limitrofi, approfittando delle aree collinari più nascoste per scaricare rifiuti di vario genere.

"Grazie all'impegno dei nostri agenti - spiega il comandante della Municipale Rolando Palagini - abbiamo scovato nei rifiuti alcuni indirizzi, attraverso i quali siamo arrivati alla persona che ha compiuto l'illecito. Così abbiamo preso le sue dichiarazioni ed ha confermato di essere il responsabile". In seguito all'indagine, ieri 31 agosto, è stata elevata una sanzione di 600 euro al responsabile dell'abbandono, che dovrà anche rimuovere il materiale abbandonato.