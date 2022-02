14.02.2022 h 15:57 commenti

Abbandona il suo esemplare di pitone davanti al Csn, 45enne sotto inchiesta

L'animale fu trovato in condizioni di ipotermia, chiuso in una federa. Il fatto risale allo scorso 24 novembre. Le indagini sono state condotte dai carabinieri forestali

In pieno inverno abbandonò il suo pitone davanti all'ingresso del Centro di scienze naturali di Galceti (Parsec) perché non era più in grado di prendersene cura. L'animale, un esemplare di 'Molurus bivittatus granite', fu trovato dopo qualche ora in condizioni di ipotermia, ricoverato nell'infermeria del centro e sottoposto a lunghe cure per riportarlo in salute. Ora il proprietario, un fiorentino di 45 anni, difeso dall'avvocato Katia Dottore Giachino, rischia di finire davanti al giudice con l'accusa di abbandono di animali.

Il fatto risale al 24 novembre dello scorso anno quando il responsabile Fauna della fondazione Parsec trovò, dentro una federa chiusa con una fascetta da elettricista, il pitone – lunghezza due metri e mezzo, peso oltre 5 chili – ormai allo stremo. Il ritrovamento fu subito denunciato ai carabinieri forestali che avviarono le indagini riuscendo ad individuare in pochissime ore il proprietario. A metterli sulla buona strada una coincidenza: il veterinario di riferimento della fondazione Parsec, informato dell'abbandono dell'esemplare di pitone, collegò l'episodio ad una telefonata che aveva ricevuto la sera precedente da un amico che gli chiedeva se conosceva qualcuno che poteva prendersi cura dell'animale di proprietà di una terza persona che, cercando una sistemazione, aveva manifestato la volontà di liberarsene. Una volontà messa in atto da lì a poche ore. Il quarantacinquenne, che vive in condizioni precarie e seguito dagli assistenti sociali, dopo una serie di accertamenti, è finito sul registro delle notizie di reato della procura di Prato che ha aperto un'inchiesta sull'abbandono del pitone.

Nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'indagato ha venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogato o per presentare una memoria prima che il magistrato assuma le sue decisioni.



