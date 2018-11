22.11.2018 h 16:42 commenti

Abbagliato dal sole sbanda e cade dal trattore, quarantenne finisce in ospedale

L'incidente è avvenuto a Carmignano sul Montalbano. Sul posto Municipale, tecnici Asl e 118. Un altro incidente sul lavoro è avvenuto a Prato dove un postino è stato investito da un fiorino

Il conducente di un trattore è caduto a terra dopo aver colpito un guard rail in via Montalbano a Carmignano in zona Pietramarina. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, 22 novembre. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118, la polizia municipale e i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl. L'uomo, 41 anni, è stato portato all'ospedale in codice giallo. Secondo quanto accertato, il trattorista, proprietario del mezzo e impegnato in alcune attività agricole per conto di terzi, stava percorrendo via Montalbano per raggiungere un altro terreno da lavorare quando il sole lo ha abbagliato e fatto sbandare.

Un altro incidente sul lavoro è successo in via Baracca a Prato. Protagonista un postino di 47 anni investito da un fiorino con a bordo due operai che stava parcheggiando in retromarcia. L'uomo è stato portato al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo.