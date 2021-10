01.10.2021 h 19:32 commenti

Pubblica assistenza L'Avvenire lancia la campagna "Tu puoi farlo" per cercare nuovi volontari

L'associazione di via San Jacopo ha numeri in crescita sul fronte dei servizi. Per questo ha bisogno di nuove forze

Non c'è un limite di età. Tutti possono dare il proprio contributo. Basta affacciarsi alla sede centrale di via San Jacopo e mettersi a disposizione. “L’Avvenire – conclude il presidente Benedetti – ha come missione, da oltre 120 anni, quella di aiutare la cittadinanza, dai servizi di pronto intervento a quelli sociali fino alla protezione civile. Oggi conta, oltre alla sede centrale, 15 sezioni in tutti i territori della provincia di Prato. Contribuire ad aiutare l’associazione, impegnandosi come volontario o contribuendo con la sottoscrizione della tessera associativa, significa dare un aiuto alla propria città”.

Da parte sua, Elisabetta Cioni, consigliera delegata alle Politiche di genere e ai Rapporti istituzionali, sottolinea: “In questa fase di ripartenza il Consiglio de L’Avvenire punta in modo particolare sulla comunicazione per raggiungere quante più persone possibile, perché un volontario in più è un valore aggiunto per il Sodalizio ma siamo ben consapevoli che l’essere volontario può rappresentare un’esperienza di incredibile arricchimento interiore per chi sceglie di indossarne la divisa”.

Cresce il numero dei servizi offerti, a causa del Covid, ma non solo e così la Pubblica assistenza L'Avvenire ha bisogno di nuove forze. Per questo l'associazione di via San Jacopo, che conta 10mila soci, circa 1200 volontari e 15 sezioni, ha lanciato la campagna “Tu puoi farlo” per avvicinare e conquistare nuove persone che abbiamo desiderio di dare una mano anche solo per un'ora la giorno. Nel 2020 sono stati effettuati oltre 46mila servizi, tra pronto intervento, sociali e di protezione civile, quasi 10mila in più rispetto all’anno precedente, ma in particolare quelli di urgenza hanno registrato nei primi sei mesi del 2021 un incremento di oltre il 20 per cento, in larga parte dovuto al Covid19. Numeri questi che dimostrano la forte necessità di volontari impegnati quotidianamente. “La pandemia – sottolinea il presidente Piero Benedetti – ha insegnato a tutti molto bene che mai come oggi nessuno si salva da solo. Donare parte del proprio tempo, della propria passione ed energia per aiutare il prossimo è tra le più alte forme di civiltà che io conosca”.