A Villa San Giusto l'ospite d'onore è un cane, grande festa per gli anziani ospiti della rsa

L'iniziativa di pet therapy ha coinvolto anche le persone non autosufficienti ospitate nella struttura gestita da Sereni Orizzonti: "Stare insieme ad un animale è come una medicina anche per i casi più gravi di Alzheimer"

A Prato è stato organizzato un incontro che ha avuto come indiscussi protagonisti un cane particolarmente docile e affettuoso e gli anziani della Rsa ‘Villa San Giusto’ gestita da Sereni Orizzonti.

Fortemente voluto dalla direttrice e dall’animatrice della struttura, questa giornata ha riscosso un significativo successo. “Per un anziano non autosufficiente è infatti molto importante poter accarezzare un cane, tenerlo in grembo, spazzolarlo, giocarci con una pallina e poterlo ricompensare con croccantini e tante coccole - dichiara Carla Bartolini, direttrice della struttura -. Si stabilisce in questo modo un immediato contatto empatico che sollecita quelle competenze cognitive, di abilità e memoria che spesso tendono a inaridirsi con l’età avanzata. La presenza stessa di questi animali scatena reazioni emotive positive e intense, favorendo il riemergere di ricordi e la disponibilità al dialogo. Persino nel caso di ospiti affetti da Alzheimer nello stadio avanzato, chiusi in se stessi e ormai quasi immobili, la comunicazione non verbale con un animale (accarezzare, sentire il calore e la morbidezza della pelliccia, sentirsi leccare le mani) procura un senso di sicurezza e di calma, facendo uscire per un attimo dall’apatia o dalla condizione di ansia”.

Il progetto si è svolto in parte anche all’aperto. Per gli anziani è stato dunque possibile godere di un’esperienza che li connettesse pienamente alla natura.



