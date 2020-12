24.12.2020 h 11:56 commenti

A Villa Fiorita un medico Babbo Natale consegnerà piccoli doni ai pazienti del reparto Covid

Domani mattina il giro in corsia con il vestito rosso indossato sopra la tuta di protezione e i dispositivi di sicurezza. Nel reparto sono già stati curati e poi dimessi 36 pazienti mentre oggi ne sono ricoverati ancora 19

Sarà un Natale diverso per tutti ed in particolare per chi è ricoverato negli ospedali. Sono tante le iniziative degli operatori del reparto Covid a Villa Fiorita per manifestare vicinanza ai pazienti, per allietare queste Festività e non far mancare lo spirito del Natale.

La mattina del 25 dicembre un medico in turno, oltre alla tuta di protezione ed ai dispositivi di sicurezza, indosserà l’abito di Babbo Natale e distribuirà ai pazienti un piccolo dono acquistato in un negozio del commercio equo e solidale da parte dei medici del reparto, oltre ai messaggi che i cittadini pratesi stanno inviando per allietare il Santo Natale.

“Piccole dolcezze e pensieri per far sentire la nostra vicinanza – ha detto Bruna Lombardi, direttore del reparto Covid di Villa Fiorita e del Dipartimento di Medicina fisica e riabilitativa dell’Aal Toscana Centro -. Consegneremo anche la nostra lettera di auguri firmata da tutti i medici, infermieri, operatori sanitari e fisioterapisti. E’ un modo per farci sentire vicini, dimostrare il nostro affetto ed in attesa di poter tornare ad abbracciare i pazienti di cui ci prendiamo cura ogni giorno, augurare un Natale di pace per tutti”.

Il reparto di riabilitazione intensiva di Prato presso Villa Fiorita è stato convertito in reparto covid il 13 novembre di quest’anno. Sono 23 i posti letto a disposizione: finora sono stati curati e poi dimessi 36 pazienti (13 donne e 23 uomini) con una età media di 70 anni e con importanti comorbidità.

Trentatre di questi pazienti sono stati dimessi e sono rientrati a casa, tre pazienti, oltre al Covid, presentavano problematiche di tipo riabilitativo ed hanno ricevuto i trattamenti di riabilitazione, durante la degenza Covid.

Ad oggi sono ricoverati 19 pazienti (7 donne e 12 uomini) cinque pazienti presentano oltre al Covid problematiche di interesse riabilitativo e stanno effettuando adeguato programma. I servizi ambulatoriali di riabilitazione, le visite specialistiche fisiatriche, l’attività ospedaliera di tipo consulenziale a favore dei percorsi Covid free stanno funzionando regolarmente, così come l’ambulatorio fisiatrico fast track per i post covid guariti/negativizzati. Prosegue regolarmente anche l’attività domiciliare con visite fisiatriche su indicazione del medico di medicina generale sia per pazienti Covid negativi, che positivi e per pazienti cronici. E’ inoltre attivo il servizio ausili.