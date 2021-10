15.10.2021 h 18:29 commenti

A Villa Fiorita otto infermieri ed oss sono no vax: rinviati interventi chirurgici programmati

Per quattro è scattata la sospensione nei giorni scorsi, altrettante stamani sono state bloccate dalla mancanza di green pass. La direzione della clinica: "Costretti a riorganizzare il lavoro ma già lunedì forniremo ai pazienti una nova data riducendo al minimo le attese"

(e.b.)

Con il primo giorno di obbligatorietà del green pass sul lavoro i nodi vengono al pettine e le scelte no vax dimostrano di creare disagi soprattutto alla parte più vulnerabile della popolazione, quella che ha problemi di salute. La clinica di Villa Fiorita è stata costretta a rinviare otto interventi in convenzione Asl tra ortopedici e di chirurgia generale perché non c'era abbastanza personale di sala per garantire la sicurezza dell'operazione.In quattro tra infermieri e oss, no vax non ancora sospesi, non hanno superato la "prova green pass" e poiché solo due giorni fa sono arrivate le lettere di sospensione, le prime, per altrettante ferriste che non sono in regola con l'obbligo vaccinale dei sanitari, l'azienda si è trovata a dover correre ai ripari velocemente riorganizzando i turni e la programmazione: "Pensate che abbiamo caposala che per spirito di servizio e con grande generosità si sono messi a disposizione per fare gli operatori di sala e ridurre così al minimo il disagio per i pazienti. - spiega Valtere Giovannini, direttore generale di Villa Fiorita -. Ringrazio tutto il personale per lo sforzo che sta compiendo. Parliamo di un'attività con numeri importanti: ben cinque sale operatorie aperte per cinque giorni più il sabato mattina. Ogni giorno gli interventi sono decine".Di questi tempi, però, sostituire in così poco tempo personale altamente specializzato come quello che lavora in sala operatoria è quasi impossibile e alla direzione aziendale non è restato che rimandare otto interventi già programmati per la prossima settimana. Tra loro c'è quello della madre di un lettore di Notizie di Prato che ha contattato la nostra redazione per segnalarci il problema: "Attendiamo questo momento da sei mesi. A causa del Covid c'è voluto un po' di più. - spiega - Per carità, non è niente di grave ma ormai era tutto organizzato per quella data. E' giusto che si sappia cosa sta accadendo".Villa Fiorita si impegna a ridurre al minimo le ulteriori attese: "Garantisco - prosegue Giovannini - che lunedì chiameremo gli otto pazienti che hanno subito questo disagio per dare una nuova data e sarà a strettissimo giro di posta. Per alcuni già la prossima settimana. Nei prossimi giorni riusciremo a recuperare altri operatori. Capisco perfettamente la rabbia e il disagio di questo cittadino. Abbiamo fatto il possibile per limitare il problema ma sostituire 8 persone altamente specializzate in 72 ore è particolarmente difficile. Siamo riusciti a coprire la programmazione di oculistica ma gli interventi più complessi come gli otto che sono saltati prevedono la presenza di più figure e sulla sicurezza in sala non possiamo arretrare neanche di mezzo passo. E' la prima cosa".