27.10.2021

A Villa Fiorita il nuovo polo per l'infanzia, riunirà la Meucci e gli Abatoni

Accanto alla scuola Meoni verrà realizzato un nuovo edificio dedicato ai bambini dai tre ai cinque anni. Effetto domino per le altre scuole dell'istituto Comprensivo Nord, tutte le classi delle Meucci torneranno in via Marradi nuovi spazi anche per la succursale delle Fermi

alessandra agrati

A Villa Fiorita nascerà il polo dell'infanzia Prato Nord: nella nuova scuola che sorgerà poco più avanti della Meoni, a breve verranno trasferite le classi dell'infanzia Meucci e Abatoni, creando un effetto domino sugli spazi di tutto il comprensivo Prato Nord. “Con la consegna dell'edificio – ha sottolineato il dirigente scolastico Riccardo Fattori – avremo benefici dal punto di vista della didattica perchè i bambini saranno riuniti in un solo plesso e avranno a disposizione spazi più belli e ampli, ma anche dal punto organizzativo infatti prevediamo di traslocare le quinte che sono ospitate alla succursale delle Fermi alla Meucci, nel posto prima occupato dalla materna. Gli alunni dell'ultimo anno, quindi, ritorno insieme ai compagni e nella scuola di viale Galilei si liberano ulteriori aule”. In realtà la giunta ha anche approvato il piano di fattibilità per la costruzione di una nuova scuola media in via San Martino per Galceti che prevede anche la realizzazione di una nuova palestra, un progetto futuribile. “Per la scuola dell'infanzia siamo ormai in dirittura d'arrivo – ha sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – per la media abbiamo giocato d'anticipo: se si apriranno dei bandi statali o europei abbiamo il progetto pronto”.Nella nuova scuola che costerà 3 milioni di euro troveranno spazio sei sezioni più quello per le attività libere, gli spazi per gli insegnanti, servizi, spazi per lo sporzionamento e un ingresso-accoglienza.