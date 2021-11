05.11.2021 h 12:37 commenti

A Villa Fiorita e Galceti telefonate sospette da fantomatici enti assistenziali

Prese di mira soprattutto persone anziane che abitano da sole. La polizia municipale, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, mette in guardia e invita a non fissare appuntamenti con estranei

Occhio alla truffa: in zona Villa Fiorita e Galceti sono arrivate alla polizia municipale segnalazioni di chiamate ricevute al telefono fisso da parte di presunti enti assistenziali non meglio identificati, che asserendo di assistere minori e di non avere sufficienti sovvenzioni dal Comune, annunciano visite presso le abitazioni per raccolte di denaro da parte di loro incaricati da effettuarsi con modalità porta a porta nei giorni seguenti.

Le telefonate sono dirette essenzialmente a persone anziane che abitano da sole o rimangono sole durante gli orari di lavoro dei famigliari, di cui gli interlocutori dimostrano di conoscere bene il nome e l'indirizzo, desunti verosimilmente incrociando i dati acquisiti dall'elenco del telefono e da preventivi sopralluoghi effettuati nella zona prescelta. Durante la presentazione telefonica non viene fornito alcun elemento di riscontro per ulteriori approfondimenti o verifiche.

Poiché nessuna richiesta di denaro presso le abitazioni è utilizzata come sistema di contatto da parte di enti riconosciuti ed accreditati, la polizia municipale invita a diffidare ed a non consentire l'accesso all'abitazione, soprattutto se soli in casa, avvertendo le forze dell'ordine in caso di contatto ulteriore.