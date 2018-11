27.11.2018 h 17:16 commenti

A Viaccia pronti 47 orti urbani, a giorni il bando per l'assegnazione

Il terreno è comunale e sorge in via Gavinana. Lo spazio sarà gestito dal circolo La libertà che ha presentato il progetto frutto della collaborazione di tutto il quartiere.

La prima esperienza di orti urbani a Prato metterà radici a Viaccia. 4.600 metri quadrati di terreno comunale in via Gavinana sono stati divisi in 47 appezzamenti da assegnare a giovani e meno giovani per creare un luogo di aggregazione. Tre resteranno nelle disponibilità del Comune con finalità didattiche.

Il bando, presentato ieri 26 novembre, in palazzo comunale, porta la firma del circolo la Libertà ed è frutto di una proposta a cui ha lavorato l'intera frazione all'estrema periferia ovest di Prato. Sarà pubblicato a breve e si avvale di 100mila di contributo regionale del progetto “Centomila Orti in Toscana”di Giovanisì per la riqualificazione di terreni pubblici incolti che ne favorisca la socializzazione e il senso di comunità. Per questo non ci saranno recinzioni ai singoli orti e lo spazio sarà dotato di gazebo per gli eventi, uffici, bagni, depositi per gli attrezzi a anche wifi.



"Un'esperienza nuova e unica, con spazi di aggregazione, che ci auguriamo venga recepita bene dai cittadini per la sua valenza sociale - ha affermato l'assessore Filippo Alessi -. Il costo del progetto è di 148 mila euro a cui il Comune contribuisce con 48 mila euro".

La modulistica per partecipare al bando sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito del Comune di Prato, da Ente Terre regionali, Anci e Regione Toscana e la data di scadenza per consegnare, a mano, il materiale è venerdì 21 dicembre alle 19 al circolo di Viaccia in via Pistoiese 659.

Gli orti saranno assegnati in relazione all'età, allo stato occupazionale, allo status familiare e alla presenza in precedenti graduatorie negli ultimi tre anni. Indispensabile la residenza nel Comune di Prato e l'iscrizione al circolo che avrà anche il compito di coordinare e controllare il lavoro degli assegnatari.

"Organizzeremo un comitato scientifico, composto anche da un agronomo, per la scelta degli assegnatari - afferma Massimo Chiarugi del Circolo La Libertà - che una volta individuati dovranno dar vita loro stessi a un comitato gestione orti. Il 7 gennaio sarà disponibile la graduatoria provvisoria e contiamo di avere quella definitiva entro la fine di gennaio".