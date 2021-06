30.06.2021 h 12:00 commenti

A Vernio un'estate all'insegna della cultura, degli spettacoli e del mangiar bene

Si apre domani la rassegna Apriti Chiostro, con un ricco programma di eventi al fresco del giardino del Casone dei Bardi. La novità di quest'anno è Appetichiostro, appuntamento con il gusto a cura dei ristoratori del territorio

A Vernio l’estate arriva con Apriti Chiostro, il programma di eventi al fresco del giardino del Casone dei Bardi in luglio e agosto promosso dal Comune di Vernio. Libri, cinema, musica e spettacolo, serate dedicate all’anniversario dantesco e una golosa novità che si chiama Appetichiostro, appuntamento con il gusto a cura dei ristoratori del territorio.

“Come ogni anno abbiamo messo insieme un programma che speriamo possa soddisfare tutte le esigenze, quelle dei turisti e dei residenti, degli adulti e dei bambini, degli amanti delle serate culturali e di chi preferisce la musica o il cinema, non dimenticando l’anniversario dantesco - spiega l’assessore a Cultura e Turismo di Vernio Maria Lucarini - La collaborazione con i ristoranti del territorio è poi una novità a cui tengo molto. Stiamo faticosamente uscendo dal buio della pandemia e questo ci è parso un piccolo passo in avanti, per tutti, nella riconquista della normalità”. I ristoranti che aderiscono all’iniziativa sono Casa Le Bandite, La Bua della Tonia, Ristorante Stefanacci e Il Circo della Luna. Ad ogni evento sarà abbinato un menù diverso al costo di 15 euro (da pagare al ristorante) e sarà possibile prenotare la partecipazione e anche la cena.

Si comincia domani giovedì primo luglio alle 21.15 con uno spettacolo dedicato all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante. “Per amore di Bice” è infatti il viaggio dantesco tra arte, musica e letteratura con proiezione di opere d'arte, letture dalla Vita Nova e accompagnamento musicale d’arpa firmato dalla regia di Antonello Nave e realizzato da Altroteatro e Fondazione Cdse (l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoriosul sito dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio).