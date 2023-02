15.02.2023 h 08:50 commenti

A Vernio le notifiche degli atti giudiziari sono consegnate dai postini

Firmato un accordo fra amministrazione e Poste Italiane per offrire un servizio di tempestività e chiarezza delle comunicazioni e delle procedure

Nel comune di Vernio le notifiche degli atti giudiziari da oggi saranno consegnate dai postini grazie ad un accordo fra l'amministrazione comunale e Poste Italiane.

''Sono molto soddisfatto - ha commentato il sindaco Giovanni Morganti - della partnership tra il nostro Comune e Poste Italiane per l'importante introduzione in un territorio come il nostro, fatto di abitati anche isolati e sparsi, del servizio dei messi notificatori che andrà ad integrare ed ampliare i nostri servizi al cittadino in un'ottica di tempestività e chiarezza delle comunicazioni e procedure".

Poste Italiane conferma così la sua capillarità territoriale e il suo impegno verso le comunità e le istituzioni offrendo ai cittadini di Vernio un servizio di notifica degli atti giudiziari grazie ai suoi portalettere che consegneranno circa 500 documenti all'anno.

