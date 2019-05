17.05.2019 h 15:01 commenti

A Vernio le famiglie dei giovani aviatori Usa morti a Carbonale durante la seconda guerra mondiale

Solo uno dei militari coinvolti nella tragedia riuscì a salvarsi. Domani i familiari delle vittime parteciperanno ad una cerimonia con il console degli Stati Uniti

La grande storia dell’amicizia tra due popoli, quello italiano e quello americano, passa anche da Vernio. Passa attraverso le storie di una comunità generosa duramente colpita dalla guerra e dal dramma di un gruppo di giovani aviatori americani che persero la vita a Carbonale nei pressi di San Quirico il 7 giugno 1944.

Erano sette, uno solo riuscì a salvarsi. Per ricordare il loro sacrificio ma anche per mettere in evidenza i legami che uniscono Vernio e la Toscana agli Stati Uniti, in occasione del bicentenario della presenza del Consolato americano a Firenze, domani, sabato 18 maggio, è prevista una solenne celebrazione nel nome della pace. Con tanto di annullo filatelico speciale per sottolineare l’evento.

A partire dalle 14.30 (15.30 in caso di maltempo) il console americano Benjamin Wohlauer e il sindaco guideranno la cerimonia in onore dei caduti americani, alla presenza dei loro familiari. Seguirà una conferenza concerto dedicata al pianista americano Ethelbert Nevin, che nel 1895, da turista d’eccezione, trascorse a Montepiano un’estate straordinaria, scrivendo naturalmente musica.

Da ieri un gruppo di familiari dei giovanissimi aviatori è a Vernio e questa mattina c’è stato un primo incontro, molto cordiale, in Comune con il sindaco. Alcuni sono già stati a Vernio. Nel 2014 grazie all’impegno dell’Associazione Linea Gotica e della sua presidente Lisa Nannini, dopo il ritrovamento casuale di una mostrina, venne ricostruita la drammatica vicenda e da Vernio furono stabiliti contatti con le famiglie degli aviatori. Nel ’44 la gente di Vernio, tra l’altro, si era preoccupata della sepoltura temporanea dei giovani soldati nel cimitero di Montepiano. Sulla vicenda venne scritto un libro curato da Lisa Nannini e Holly Mead, nipote di uno degli aviatori.

Gli ospiti Usa arrivano dalla California, dal Wisconsin e da Baltimora. Si tratta di Diane Ford e Holly Mead (figlia e nipote del pilota Benton Eichorn), Gary e Brenda Dean quest’ultima figlia del mitragliere di coda Wilmer Hochstatter (l’unico sopravvissuto, morto poi molto presto) e poi Kristin e Sonny Lacy (nipoti di William Everett, il copilota). Nel cippo di Carbonale si ricordano anche gli altri aviatori: Franck Wargo (operatore radio), Simon Sawyer (navigatore) e i mitraglieri Donald Ney e Raymond Thomson.

La giornata "Nel segno della Pace e della Musica. Intrecci tra Vernio e Stati Uniti nel bicentenario del consolato americano a Firenze", è organizzata in collaborazione con il Consolato Americano a Firenze, l’associazione Linea Gotica e la Fondazione Cdse.