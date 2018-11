03.11.2018 h 11:35 commenti

A Vernio il camp del Carpi Fc dedicato ai giovani calciatori

Accordo raggiunto fra la società sportiva Giovani Impavida Vernio e la squadra di serie B. Appuntamento dal 16 al 22 giugno. Organizzati anche alcuni eventi collaterali che coinvolgeranno tutto il paese

Accordo raggiunto fra l’Asd Giovani Impavida Vernio e Carpi F.C. 1909 per l’organizzazione di un camp estivo dedicato ai giovani calciatori. L’appuntamento, non solo per i tesserati ma per tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni appassionati di calcio, è dal 16 al 22 giugno negli impianti sportivi della società verniatta. Il camp, unico per tutta la provincia, sarà curato direttamente da personale qualificato del Carpi FC, squadra che gioca in serie B. “Siamo soddisfatti – ha sottolineato il presidente della società Daniele Lapini – di essere riusciti ad organizzare un camp di alta qualità, con personale professionale e competente. Non sarà soltanto un evento sportivo, ma anche un’occasione importante per tutto il paese”. Il programma di tutte le iniziative verrà presentato venerdì 16 novembre alle 19,30 nella sala consiliare.



