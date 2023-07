06.07.2023 h 13:33 commenti

A Vernio è di scena "Apriti Chiostro" la rassegna estiva all'ombra del Casone dei Bardi

Da luglio ad agosto serate-concerto con omaggi a Puccini e De André senza dimenticare gli alluvionati dell’Emilia Romagna, il centenario di Don Milani e lo spettacolo dedicato a Marco Datini

A Vernio torna al Casone dei Bardi Apriti Chiostro, la rassegna estiva di musica, teatro, cinema e anche un’occasione per incontrarsi.

“Serate-concerto Da Puccini a De André senza dimenticare gli alluvionati dell’Emilia Romagna, il centenario di Don Milani e lo spettacolo dedicato e Marco Datini sono solo una parte del ricco programma di quest’anno - sottolinea l’assessore a Cultura e Turismo del Comune di Vernio Maria Lucarini - Abbiamo messo in cartellone sette appuntamenti tra luglio e agosto, serate in cui scopriremo anche il cabaret acrobatico e saremo spettatori delle proiezioni della scuola di cinema Anna Magnani”.

Ecco il programma

Martedì 11 luglio si comincia con “ApritiCorto”. Proiezioni di “Il Chiodo di Martino”, regia di Matteo Corsi, “La Guerra” di Caterina Brizzi, “L’età dell’innocenza” di Federica Stefani, “Olga e il buio" di Elettra Abbiati Giusti, "Prove di volo”, di Gabriele Marco Cecchi e Andrea Foligni (laboratorio cinematografico associazione Pamat). L’evento è organizzato con la collaborazione della Scuola di Cinema Anna Magnani. Saranno presenti Massimo Smuraglia e Gabriele Cecchi.

Domenica 16 luglio è la volta di “Musica nel chiostro per l’Emilia Romagna”, concerto a cura della Filarmonica Verdi di Luicciana. Dalle 19 apericena a cura del Circolo Arci Stella Rossa il cui ricavato sarà devoluto all’Emilia Romagna. Per maggiori informazioni contattare il circolo allo 0574 957410.

Martedì 18 luglio serata per “Don Lorenzo Milani nel centenario della nascita. L’educazione, l’emancipazione e la scuola”. Presentazione dei libri “Don Milani, il maestro” di Francesca Banchini e Silvia Mannelli, illustrato da Veronica Cattarello e “La scuola più bella che c’è” di Francesco Niccolini, Luigi D’Elia, Sandra Gesualdi. Annalisa Marchi, insegnante e coordinatrice dell’Associazione Don Milani di Vaiano, dialogherà con Francesca Banchini, Silvia Mannelli e Sandra Gesualdi.

Lunedì 24 luglio il concerto spettacolo “All’ombra dell’ultimo sole” omaggio a Fabrizio De Andrè a cura dell’Ensemble Terzo Tempo con Edoardo Michelozzi. Percorso di ricerca artistico-musicale con arrangiamenti originali e contaminazione di linguaggi musicali.

Lunedì 31 luglio il folle, comico e acrobatico “Strudel Cabaret” di e con Edoardo Nardin e Daniele Giangreco. Un vortice di divertenti situazioni. L'ironia e il linguaggio universali della mimica avvolgeranno il pubblico di ogni età e nazionalità. Lo strudel è esteticamente semplice ma una volta aperto è ricco di gusti e sapori. Come lo spettacolo, ricco di sorprese che nascono dalla tradizione circense e teatrale.

Venerdì 4 agosto appuntamento con “E lucean le stelle”. Le più note arie tratte dalle opere liriche di Giacomo Puccini interpretate da cantanti e musicisti d’eccezione, selezionati per l’occasione da Marco Sizzi, presidente dell’associazione culturale pratese “Mettiamoci all’Opera”.

Lunedì 7 agosto gran finale con il monologo-spettacolo “Col Nome del Guadagno”di Beppe Allocca dedicato a Francesco di Marco Datini e alla città di Prato. Un’ode alla “avidità pratese” e alla “religione del dio denaro” attraverso la storia del più importante personaggio pratese, che domina piazza del Comune: Francesco di Marco Datini.

Tutti gli appuntamenti si tengono al Casone de’ Bardi di San Quirico di Vernio alle 21.15.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria registrandosi nella sezione prenotazione eventi su www.visitvalbisenzio.it. Info lun-ven, ore 9-13 telefonando ai numeri 0574 - 931065/931264, mail eventi@bisenzio.it

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus