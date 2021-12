13.12.2021 h 08:43 commenti

A Vernio Babbo Natale in persona videochiamerà i bambini positivi o in quarantena

L'iniziativa promossa dal Comune grazie alla disponibilità di Liliano il commerciante-volontario che ormai da anni svolge il ruolo di insostituibile supporter del simpatico vecchietto con la barba

Neppure la pandemia riesce a fermare Babbo Natale. Il simpatico super nonno con la solenne barba bianca e l’immancabile abito rosso ha preparato tutto per incontrare anche i bambini di Vernio costretti a casa perché positivi al Covid 19 oppure perché in quarantena. A partire da sabato 18 dicembre e fino a giovedì 23 si metterà in contatto, con una videochiamata, con tutti i bambini che lo desiderano per fare quattro chiacchiere e chiarirsi sui doni da portare.

A organizzare l’iniziativa ci ha pensato il Comune di Vernio, in particolare l’assessore alla Cultura Maria Lucarini. Decisivo il contributo di Liliano, commerciante-volontario che ormai da anni svolge il ruolo di insostituibile supporter (di più non si può dire) di Babbo Natale.

Come incontrare Babbo Natale in videochiamata? Semplicissimo. Basta inviare una mail fino a giovedì 16 dicembre all’indirizzo comune@comune.vernio.po.it lasciando il nome del bambino che deve essere contattato e un numero di telefono dove fare la videochiamata.