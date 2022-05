31.05.2022 h 12:18 commenti

A Vaiano una mattina con guanti e sacchi per ripulire le rive del Bisenzio

L'appuntamento è per sabato mattina nel tratto del lungofiume che interessa l’area del Parco Carlo Ferri e la mobilitazione coinvolge i volontari con numerose associazioni

Tutti insieme, a Vaiano, per l’operazione puliAmo il Bisenzio. L’appuntamento è per sabato 4 giugno, dalle 8.30 alle 12.30, nel tratto del lungofiume che interessa l’area del Parco Carlo Ferri. L’iniziativa è promossa dal Comune di Vaiano con il Gruppo comunale volontari di Protezione civile, a patrocinarla è il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno che ha in cura il bacino del fiume per il cui mantenimento sono pianificati numerosi interventi e significativi investimenti.

La mobilitazione coinvolge i volontari con numerose associazioni. Al lavoro ci saranno Legambiente Prato, l’Associazione Carnevale vaianese, l’Associazione nazionale Alpini- Gruppo di Vaiano, la Fondazione Opera Santa Rita, il Centro Kairos, l’Associazione Sviluppo e Salvaguardia della Calvana. Per rendere efficace al massimo l’intervento e raggiungere anche materiali di scarto in zone altrimenti inaccessibili è stato coinvolto e ha dato la sua disponibilità anche il Gruppo canoisti pratesi.

“Il Bisenzio è un patrimonio di tutti, è un bene comune che ancora oggi segna in positivo la vita di Vaiano, della Val di Bisenzio e dell’area pratese - sottolinea il vicesindaco Marco Marchi che sta coordinando l’iniziativa - Averne cura è un dovere, l’iniziativa di sabato prossimo è un modo per conoscerlo meglio e al tempo stesso una bella opportunità di tornare a impegnarsi insieme dopo la pandemia. Per questo, con grande piacere, invitiamo tutti a dare una mano”.